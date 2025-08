Chi è Sofia Carson, attrice e cantante statunitense celebre per Descendants, Purple Hearts e Il mio anno a Oxford. Biografia, carriera e social.

Sofia Carson biografia: età e altezza

Sofia Carson, nata 10 aprile 1993 a Fort Lauderdale (Florida), è un’attrice e cantante diventata celebre grazie a Descendants (2015‑19), e protagonista di Purple Hearts (2022) e My Oxford Year (2025) su Netflix. Americana di origini colombiane, ha costruito una carriera di successo tra cinema, musica e attivismo.

Sofia Lauren Daccarett Char, 32 anni di età e 1.65m di altezza, è cresciuta a Miami in una famiglia di origine colombiana, con radici irlandesi e palestinesi‑siriane. A soli 3 anni ha iniziato a studiare danza (jazz, hip‑hop, flamenco, moderno) e musica.

Durante il liceo ha frequentato la Carrollton School of the Sacred Heart, poi si è iscritta alla UCLA, dove ha studiato comunicazione, dedicandosi poi definitivamente al mondo dello spettacolo.

Carriera: dai primi ruoli al successo Netflix

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo tra musica e Disney Channel, Sofia Carson ha costruito una carriera solida tra cinema, TV e palcoscenico musicale. Il suo talento poliedrico l’ha portata a conquistare anche il pubblico internazionale grazie ai progetti Netflix di grande successo.

Il ruolo che l’ha consacrata: Descendants

Nel 2015, Sofia è entrata nel cast di Descendants come Evie, la figlia della Regina Cattiva. Il successo del film Disney Channel e dei suoi sequel l’ha resa un volto familiare per il pubblico giovane.

Progetti cinematografici e serie TV

Ha recitato in progetti Disney come Adventures in Babysitting (2016) e A Cinderella Story: Se la scarpetta calza. È apparsa in serie TV come Famous in Love e Pretty Little Liars: The Perfectionists.

Il grande salto: Purple Hearts e Il mio anno a Oxford

Nel 2022, interpreta Cassie Salazar in Purple Hearts, film Netflix di enorme successo che l’ha vista anche come produttrice esecutiva e autrice della colonna sonora. Nel 2025, è protagonista insieme a Corey Mylchreest ne Il mio anno a Oxford, in cui veste i panni di Anna De La Vega, studentessa di poesia a Oxford.

Musica e progetti artistici

Sofia ha debuttato nel mondo della musica con il singolo “Rotten to the Core” per la colonna sonora di Descendants. Nel 2016 ha pubblicato “Love Is the Name” sotto Hollywood Records. Ha partecipato a collaborazioni di successo con nomi come Alan Walker, R3HAB e Galantis. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album Sofia Carson e ha scritto il brano “Applause” nominato all’Oscar con Diane Warren, per il film Tell It Like a Woman.

Vita privata e impegno sociale di Sofia Carson

Sofia Carson è estremamente riservata riguardo alla sua vita sentimentale. Nel corso degli anni, non ha mai confermato pubblicamente una relazione, preferendo tenere separati carriera e vita privata. Ad oggi, risulta essere single, e non sono emerse notizie concrete su eventuali fidanzamenti passati.

Al di là della sfera privata, Sofia Carson è fortemente impegnata nel sociale. Dal 2020 è ambasciatrice globale di UNICEF USA, ruolo che ricopre con grande serietà, partecipando attivamente a campagne per l’istruzione delle bambine, la parità di genere e l’emergenza umanitaria globale.

Inoltre, è membro attivo della Latin Grammy Cultural Foundation, che sostiene giovani musicisti latinoamericani con borse di studio e programmi educativi. Questo impegno coerente e continuativo ha fatto di Sofia Carson non solo una figura di riferimento nel mondo dello spettacolo, ma anche un modello positivo per le giovani generazioni.

Presenza social: dove seguire Sofia Carson online

Sofia Carson è molto attiva sui social network, dove condivide con milioni di follower aggiornamenti professionali, momenti di vita quotidiana e contenuti legati ai suoi progetti musicali, cinematografici e umanitari.

Il suo profilo Instagram è @sofiacarson e conta oltre 20 milioni di follower. Su questa piattaforma, l’attrice e cantante pubblica regolarmente foto di backstage, scatti dal red carpet, materiale promozionale dei suoi progetti, sempre curati con uno stile elegante e coerente con la sua immagine pubblica. Le sue storie evidenziate raccontano anche i suoi impegni con UNICEF.

Anche su Twitter/X (@SofiaCarson), dove ha 1 milione di seguaci, Carson è molto attiva: twitta pensieri personali, interviste e trailer, messaggi di ringraziamento ai fan e riflessioni. Di TikTok (@sofiacarson), l’artista ne fa un uso simile ad Instagram.

Infine, Sofia ha un canale ufficiale YouTube, dove carica videoclip musicali, e live performance. Il canale è parte integrante della sua identità da artista e viene aggiornato in concomitanza con le sue uscite discografiche più importanti.