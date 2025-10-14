Una scena di Shrek con Lord Farquaad è diventata virale: era davvero nel film o solo un ricordo collettivo?

Shrek: la “scena eliminata” di Lord Farquaad è virale — ma esiste davvero?

C’è un nuovo mistero che infiamma il web, e questa volta riguarda uno dei film d’animazione più iconici di sempre: Shrek. Da giorni, su X (ex Twitter), è esplosa una discussione virale su una presunta scena eliminata con protagonista Lord Farquaad, tanto assurda quanto familiare per molti fan. Ma esiste davvero o è solo un caso di effetto Mandela collettivo?

Tutto è partito da un post nostalgico in cui gli utenti ricordavano una scena in cui Lord Farquaad, all’interno dello stomaco del drago, canticchia Stayin’ Alive dei Bee Gees e accende un fiammifero per illuminare l’ambiente, finendo letteralmente “in fiamme”. Molti giurano di averla vista con i propri occhi negli anni 2000, magari durante una delle tante visioni su DVD. Altri, però, sostengono che non sia mai esistita nel film originale.

Leggi anche: Shrek 5, tutto sul nuovo film in uscita nel 2027

La verità, come spesso accade, è a metà. Quella scena non fa parte del film principale, né appare in nessuna delle versioni streaming attualmente disponibili. Tuttavia, qualcosa di molto simile esiste davvero. Chi negli anni Duemila possedeva il DVD di Shrek probabilmente ricorda il contenuto bonus Shrek nella palude – Festa karaoke: una sezione speciale che riuniva tutti i personaggi in una serie di numeri musicali ironici e surreali. Proprio lì, in mezzo a gag e performance esagerate, compariva un breve momento con Farquaad, che molti oggi confondono con una “scena eliminata”.

Il fraintendimento è quindi il risultato di una memoria collettiva alimentata dai contenuti extra del DVD, un piccolo tesoro per chi è cresciuto con i film DreamWorks. E come spesso succede, Internet ha trasformato quel ricordo in leggenda.

In definitiva, la scena dello stomaco del drago non è mai stata nel film originale, ma vive ancora nel materiale promozionale e nei bonus che accompagnavano il DVD. Quindi sì, non stai impazzendo: Lord Farquaad che canta Stayin’ Alive esiste — solo non dove pensavi di ricordarlo.