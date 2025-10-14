Shonda Rhimes sta facendo un rewatch di Grey’s Anatomy e ha rivelato qual è stato l’episodio più difficile da guardare

La rivelazione di Shonda Rhimes

Shonda Rhimes sta raccontando diversi retroscena sulla sua creazione più fortunata. La produttrice e showrunner è colei che ha ideato Grey’s Anatomy, il medical drama più longevo della tv che lo scorso 9 ottobre ha debuttato con la 22esima stagione.

Di recente Rhimes è stata ospite al podcast Call Her Daddy e ha svelato qual è stata la morte più difficile da scrivere. La sceneggiatrice ha citato la scomparsa di George O’Malley come la dipartita più complicata da portare in scena e ha spiegato le sue motivazioni.

Sempre nella stessa intervista Shonda ha anche rivelato di non aver mai guardato Grey’s Anatomy in tv. “Bisogna tenere presente che non ho mai visto la serie“, ha anticipato la sceneggiatrice quando le è stato chiesto quale scena le avesse arrecato più sofferenza da telespettatrice.

“Così recentemente sono tornata indietro e ho iniziato a guardare alcuni episodi selezionati. Ho guardato quell’episodio e sono rimasto inorridita. Ho pensato: ‘Oh mio Dio, questo è come un maledetto snuff movie’. Ma che diavolo è?“, ha dichiarato.

Shonda Rhimes fa riferimento al finale dell’ottava stagione della serie. In quella puntata è avvenuto il disastro aereo che ha portato alla morte prima Lexi Grey, sorella minore di Meredith, e poi a quella di Mark Sloan.

“Ora che lo rivedo, penso: ‘Non riesco a credere che sia successo davvero e che la gente sia sopravvissuta dopo averlo visto. È stato terrificante’“, ha affermato.

“Mentre lavoro, mi immergo completamente nella storia. Penso sempre che il mio compito sia quello di essere la custode della storia, non degli attori, né dello show, né dei fan. Il mio unico compito è quello di essere fedele alla storia“, ha spiegato. Ora che si è posizionata dall’altro lato Shonda è forse riuscita a capire cosa hanno dovuto sopportare i fan del medical drama per tutti questi anni.