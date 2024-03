News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 25 Marzo 2024

Reunion del cast di Settimo Cielo

I fratelli Camden (quasi) al gran completo! Tra le serie che hanno fatto la storia della televisione c’è sicuramente Settimo Cielo. Era il 1996 quando sulla allora The WB (che poi si trasformò in The CW) andò in onda la prima puntata di uno dei family drama più longevi di sempre.

Al centro della trama troviamo il reverendo Eric Camden, sua moglie Annie e la loro vasta progenie. Nella prima stagione i figli della coppia erano cinque. C’era il maggiore Matt, interpretato da Barry Watson. A seguire Mary (Jessica Biel), Lucy (Beverley Mitchell), Simon (David Gallagher – ecco come è diventato oggi) e Ruthie (Mackenzie Rosman).

La serie durò per ben 11 stagioni e chiuse i battenti nel 2007 dopo un totale di 243 episodi. Negli ultimi giorni, a distanza di 17 anni da quel giorno, gran parte del cast si è ritrovato. L’occasione è stata la 90s Con, una convention che ha riunito alcuni volti storici delle serie anni 90.

Con questa occasione molti dei volti di Settimo Cielo si sono rivisti dopo qualche anno. Come si può notare dai tanti post di Beverley Mitchell, la convention è stata un’occasione per rivedere gran parte dei membri del cast storico insieme.

Nella foto in alto possiamo vedere l’interprete di mamma Annie (Catherine Hicks) insieme agli interpreti di Matt, Lucy, Simon e Ruthie. Mancava all’appello Stephen Collins, interprete del reverendo Camden, che negli ultimi anni è finito al centro di una tempesta mediatica a causa di accuse di molestie.

Non era presente alla convention neanche Jessica Biel. L’attrice è forse impegnata sul set di qualche produzione di prossima uscita. “Sono molto grata per questi pazzi esseri umani che chiamo famiglia! Dire che questo era necessario è un eufemismo, il mio cuore è pieno e ho avuto la fortuna di amare e ridere con loro!“, ha scritto la Mitchell nel post che accompagna le foto di quei giorni.