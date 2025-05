Anche Settimo Cielo pare avrà un reboot!

Quasi due decenni dopo l’addio della famiglia Camden, Settimo Cielo è pronto a tornare in TV con un reboot. Il progetto, attualmente alle prime fasi di sviluppo presso CBS Studios, vedrà il ritorno di Jessica Biel, protagonista della serie originale, nel ruolo di produttrice esecutiva.

Dal 1996 al 2007, Settimo Cielo ha regalato 11 stagioni e oltre 240 episodi raccontando la vita del reverendo Eric Camden, di sua moglie Annie e della loro famiglia in continua crescita, attraversando circa un decennio di primi baci, lezioni morali e soluzioni ordinate a problemi complicati.

Tuttavia, secondo Variety, il nuovo reboot non sarà collegato in alcun modo alla serie originale. Vedrà, piuttosto, protagonista una nuova famiglia più variegata dal punto di vista culturale. Per questo, non c’è alcuna indicazione che Jessica Biel, o qualsiasi altro attore di Settimo Cielo, avrà un ruolo sullo schermo.

Poiché il progetto, come detto, è in fase embrionale, gli accordi sono ancora in corso di definizione. Non siamo, quindi, in grado di dirvi ad oggi quale rete televisiva o piattaforma streaming potrebbe occuparsi di questo nuovo show.

I dettagli sul reboot di Settimo Cielo sono ancora limitati, ma sappiamo che vedrà Anthony Sparks nel ruolo di showrunner, oltre che produttore esecutivo insieme a Jessica Biel. La serie originale è stata una delle ultime prodotte dalla leggenda della televisione Aaron Spelling.

Sparks è stato in precedenza showrunner della serie acclamata dalla critica Queen Sugar sull’emittente OWN. Ha inoltre lavorato come produttore esecutivo su Bel-Air per Peacock e sulla serie Mike, dedicata a Mike Tyson, per Hulu. Tra gli altri crediti come sceneggiatore figurano anche The Blacklist e The District.

Settimo Cielo è stata la serie più longeva trasmessa su The WB, oltre che uno dei maggiori successi della rete insieme a titoli come Buffy l’ammazzavampiri, che tornerà con un reboot. Quando The WB si fuse con UPN per dare vita a The CW, la serie andò in onda per un’ultima stagione sulla nuova rete.