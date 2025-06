Tutto su Serkan Çayoğlu, Ayaz nella serie cult Cherry Season e non solo: biografia, carriera, vita privata e curiosità.

Biografia e formazione di Serkan Çayoğlu

Serkan Çayoğlu è nato il 31 maggio 1987 a Berlino, in Germania, da genitori turchi emigrati anni prima in Europa. Ha 38 anni e raggiunge i 1,93 m di altezza. Cresciuto in una famiglia legata alle proprie radici, l’attore ha vissuto un’infanzia tra cultura tedesca e tradizione turca. Non si conoscono molti dettagli sui suoi genitori, ma si sa che Serkan ha un fratello gemello, Erkan.

Dopo aver concluso gli studi superiori in Germania, Serkan si è iscritto all’Università di Erlangen-Norimberga, dove ha conseguito una laurea in Economia. Durante il periodo universitario, però, ha cominciato ad avvicinarsi al mondo della moda, lavorando come modello in diverse campagne pubblicitarie e sfilate locali. Questo interesse per il mondo dello spettacolo ha rappresentato il primo passo verso la recitazione.

Terminati gli studi, Serkan ha deciso di seguire la sua passione per il cinema e si è trasferito a Istanbul, dove ha intrapreso un percorso di formazione attoriale più strutturato. Qui ha frequentato corsi di recitazione con due figure di riferimento in Turchia: Ümit Çırak e Dolunay Soysert, noti per aver formato molti talenti della scena televisiva turca.

Questa combinazione tra educazione accademica, esperienza nel campo della moda e formazione teatrale ha dato vita a un attore completo, capace di interpretare ruoli romantici, drammatici e d’azione. Il suo debutto ufficiale avviene nel 2012, ma è la serie Cherry Season – La stagione del cuore a portarlo verso il grande successo.

Carriera: dai primi ruoli al successo con Ayaz

Debutta come attore nel 2012 nella serie Kuzey Güney. Nel 2013 appare nel videoclip musicale Ya Ya Ya Ya di Hande Yener. Nel 2014 ottiene il ruolo che lo rende famoso: Ayaz Dinçer in Cherry Season – La stagione del cuore (Kiraz Mevsimi), serie di FOX tra il 2014 e il 2015. In Italia la soap viene trasmessa nel 2016 e 2017 su Canale 5..

In seguito ha recitato in produzioni di successo come Hayatımın Aşkı (2016), Börü (2018), La forza di una donna (2018–2020), Halka (2019) e Yeni Hayat (2020). Negli ultimi anni ha partecipato a Bir Zamanlar Kıbrıs (2021–2022), Kader Bağları (2023) e Mehmed: Fetihler Sultanı (dal 2024). Al cinema è protagonista di Börü (2018) e Aaahh Belinda (2023).

Vita privata di Serkan Çayoğlu: la moglie Özge Gürel

La vita privata di Serkan Çayoğlu è sempre stata al centro dell’interesse dei fan, specialmente dopo il grande successo ottenuto con la serie Cherry Season – La stagione del cuore. L’attore è da anni sentimentalmente legato a Özge Gürel, sua collega proprio sul set della soap turca che li ha fatti conoscere e amare dal pubblico. I due si sono incontrati nel 2014 durante le riprese della serie, dove interpretavano i protagonisti Öykü e Ayaz, e da allora non si sono più lasciati.

La loro relazione è diventata negli anni una delle più solide e ammirate del panorama dello spettacolo turco. Dopo un lungo fidanzamento, Serkan e Özge si sono sposati il 14 luglio 2022 in una cerimonia intima e romantica in Germania. L’evento, volutamente riservato, ha visto la partecipazione di pochi amici e familiari, lontano dai clamori mediatici. Ad oggi, non risultano figli nella coppia.

Presenza social di Serkan Çayoğlu

La presenza social di Serkan Çayoğlu è particolarmente attiva e curata, soprattutto su Instagram, piattaforma dove l’attore turco vanta oltre 4 milioni di follower. Il suo profilo ufficiale è @serkancayoglu e rappresenta uno spazio in cui l’attore condivide non solo aggiornamenti sulla sua carriera, ma anche scorci della sua vita personale.

Sul suo account, Serkan pubblica spesso foto professionali dai set, dietro le quinte di shooting fotografici, anteprime dei progetti a cui partecipa e momenti di svago. Grande spazio è dato anche ai viaggi e ai momenti trascorsi con la moglie Özge Gürel.

A differenza di molti colleghi, Serkan non è molto attivo su altri social, preferendo concentrarsi su una comunicazione visiva ed elegante su Instagram. Tuttavia ha un account verificato anche su X, che saltuariamente aggiorna.