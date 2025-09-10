Selena Gomez rivela di soffrire di artrite causata dal lupus. La star ha progettato Rare Beauty con packaging inclusivi e facili da usare

Selena Gomez rivela di soffrire di artrite alle dita a causa del lupus

Selena Gomez ha parlato ancora una volta con grande sincerità della sua salute. Durante un episodio del podcast Good Hang condotto da Amy Poehler e andato in onda il 9 settembre, la cantante e attrice ha raccontato di convivere con l’artrite alle dita, una conseguenza diretta del lupus che le è stato diagnosticato nel 2013.

La star ha spiegato come questa condizione abbia influenzato anche il modo in cui sviluppa i prodotti della sua linea di bellezza, Rare Beauty. Il marchio, lanciato nel 2020 e già valutato oltre 2 miliardi di dollari, è stato progettato con un’attenzione particolare all’accessibilità. “All’inizio abbiamo reso i prodotti facili da aprire quasi per caso”, ha raccontato, “ma poi mi sono resa conto che doveva essere una scelta precisa: creare packaging pensati anche per chi ha problemi di destrezza”.

Un esempio concreto è il nuovo profumo di Rare Beauty, presentato lo scorso agosto. Invece del classico tappo, la fragranza si spruzza attraverso un pulsante che può essere bloccato o sbloccato con facilità. Una soluzione che Selena Gomez definisce motivo di orgoglio, perché consente a chiunque, a prescindere dall’età o dalle proprie condizioni fisiche, di usarlo senza difficoltà.

Nel corso degli anni la star di Only Murders in the Building ha condiviso apertamente le sfide legate al lupus, una malattia autoimmune cronica che attacca i tessuti e gli organi del corpo.

In passato ha raccontato di svegliarsi spesso con dolori forti, come mostrato anche nel documentario My Mind & Me. Nonostante ciò, continua a trasformare la sua esperienza in un’occasione di ispirazione: “Può sembrare una cosa da poco, ma rendere i prodotti accessibili è fondamentale per me. È sempre stato importante e lo sarà sempre”.