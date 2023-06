Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 8 Giugno 2023

Sei Sorelle

Ultima puntata della settimana per Sei Sorelle, prevista su Rai 1 venerdì 9 giugno 2023 intorno alle 16.05 con le anticipazioni che trovate qui sotto. Ormai la fabbrica di tessuti delle Silva è in mano allo zio Ricardo, il quale si è insediato portando con sé la sua filosofia di lavoro intransigente e tutta volta al profitto. Ma i guai delle ragazze vanno ben oltre il posto di lavoro, e tutte devono gestire i risvolti nella vita personale.

Anticipazioni Sei Sorelle 9 giugno 2023

La puntata di Sei Sorelle del 9 giugno 2023 si aprirà con Blanca che, non volendosi arrendere, implora a Rodolfo di non partire per la guerra alla quale è stato chiamato. Ma il fidanzato della Silva non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi doveri civili, e sembra sempre più pronto a raggiungere l’esercito.

Nel frattempo Adela prova in tutti i modi a prendere le distanze da Germán, per rendersi tuttavia conto di non esserne capace. Tuttavia la ragazza non riesce a smettere di pensare a cosa potrebbe accadere se qualcuno li scoprisse…

Infine, sempre dalle anticipazioni a Sei Sorelle del 9 giugno 2023 si evince che in casa Silva spira un vento nuovo. Ora che la fabbrica non è più nelle mani delle ragazze, mantenere il segreto sulla morte del loro padre non ha più alcun senso. Così Blanca, Adela, Diana, Francisca, Celia ed Elisa si riuniscono alla villa, intenzionate a congegnare la maniera meno traumatica di divulgare al mondo che papà è morto.

Streaming Sei Sorelle RaiPlay

