Sebastian Stan poteva essere Stefan o Damon in The Vampire Diaries: i segreti del casting svelati

Un nuovo libro dedicato a The Vampire Diaries ha rivelato dettagli inediti sul casting della celebre serie della CW. Tra le sorprese, spicca il nome di Sebastian Stan, oggi star del Marvel Cinematic Universe nei panni di Bucky Barnes, che fu preso in considerazione per interpretare Stefan Salvatore.

Il libro, intitolato I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries e scritto da Samantha Highfill, ripercorre la genesi della serie e raccoglie testimonianze di chi ha lavorato al progetto. In un estratto esclusivo, Julie Plec, co-creatrice dello show, ha ricordato come Sebastian Stan fosse stato nella conversazione non solo per Stefan, ma anche per Damon Salvatore, parte poi affidata a Ian Somerhalder.

All’epoca, Sebastian Stan era reduce dal film The Covenant (2006), in cui recitava insieme ad altri giovani attori emergenti. Tra loro c’erano Steven Strait, Chace Crawford, Taylor Kitsch e Toby Hemingway. Proprio Strait, noto in seguito per The Expanse, era stato valutato per il ruolo di Stefan, mentre Sebastian Stan fece un provino anche per Damon. Tuttavia, i suoi impegni con la serie NBC Kings gli impedirono di proseguire con il progetto.

Il libro rivela anche altri nomi considerati durante il casting. Per Stefan, oltre a Sebastian Stan e Steven Strait, era stato preso in esame Nathaniel Buzolic. L’attore anni dopo sarebbe entrato nell’universo di The Vampire Diaries come Kol Mikaelson, uno degli Originali. Per Damon, invece, i produttori pensarono a Matt Czuchry (Una mamma per amica), Jesse Bradford (Ragazze nel pallone) e Travis Van Winkle (The Last Ship).

Alla fine, la scelta ricadde su Paul Wesley e Ian Somerhalder, formando una delle coppie di fratelli più amate della TV. Ma resta affascinante immaginare cosa sarebbe stato di The Vampire Diaries con Sebastian Stan nei panni di Stefan o Damon.