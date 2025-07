Tutto su Sean Kaufman, l’attore che interpreta Steven ne L’estate nei tuoi occhi: età, altezza, carriera, vita privata e social.

Biografia di Sean Kaufman: età, altezza e origini

Sean Kaufman si è fatto notare grazie al ruolo di Steven Conklin, fratello maggiore di Belly, nella serie di successo di Prime Video L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty). Il personaggio ironico e affettuoso che interpreta è entrato nel cuore degli spettatori, ma chi è davvero Sean nella vita reale?

Sean Kaufman è nato il 22 giugno 2000 a New York City e, al 2025, ha 25 anni. Misura circa 1,83 metri di altezza, con un fisico asciutto e atletico, qualità che rispecchiano l’energia giovanile del suo personaggio nella serie Prime Video. Non si hanno molte informazioni pubbliche sulla sua famiglia, ma sappiamo che ha una sorella. Inoltre, ha origini nippo-americane ed è molto legato ai suoi genitori.

Kaufman ha studiato recitazione presso Purchase Acting Conservatory, un’accademia prestigiosa nello stato di New York. Qui ha affinato le sue doti artistiche partecipando a numerosi cortometraggi e progetti teatrali prima di debuttare ufficialmente davanti alla macchina da presa.

Carriera: dagli esordi a L’estate nei tuoi occhi

Prima del grande successo ottenuto con L’estate nei tuoi occhi, Sean Kaufman ha preso parte a un episodio di Law & Order: SVU, in Manifest e FBI: Most Wanted, Walker e ha recitato in alcuni cortometraggi indipendenti. Il salto di qualità arriva nel 2022 quando viene scelto per interpretare Steven Conklin, ruolo che lo fa conoscere al grande pubblico, nella serie di Prime Video, che chiude con la terza stagione. Vi recita al fianco di Lola Tung, Christopher Briney e Gavin Casalegno. Prossimamente lo vedremo in For all Mankind 5.

Vita privata di Sean Kaufman: è fidanzato?

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, Sean Kaufman è molto riservato. Stando al Daily Mail, ad oggi sarebbe fidanzato con Minnie Mills, Shayla ne L’estate nei tuoi occhi. Nella primavera del 2025 hanno anche condiviso una vacanza con Chris Briney e la sua ragazza. Prima di intraprendere questa relazione, Sean si è frequentato con Nikol Tsvetanova.

Social media: profili ufficiali e cosa condivide

Sean è attivo su Instagram con il profilo @sean.kauf, dove condivide dietro le quinte delle riprese, materiale promozionale dei suoi lavori, momenti con il cast de L’estate nei tuoi occhi e foto personali dal suo tempo libero, oltre che scatti professionali. Non ha un account ufficiale su X (ex Twitter) o TikTok che utilizza con frequenza.