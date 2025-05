Se scappi ti sposo (Runaway Bride) è una commedia romantica uscita nel 1999 che ha riportato sul grande schermo la coppia vincente formata da Julia Roberts e Richard Gere, a nove anni di distanza dal trionfo di Pretty Woman. Diretto da Garry Marshall, il film racconta la storia della “sposa in fuga” Maggie Carpenter e del giornalista Ike Graham.

Nonostante recensioni contrastanti, la pellicola è diventata un classico del genere, amato ancora oggi. Scopriamo insieme tutte le curiosità e i retroscena di questo film iconico.

Curiosità su Se scappi ti sposo: una produzione durata dieci anni

La produzione di Se scappi ti sposo ha richiesto oltre dieci anni di sviluppo. Il progetto è passato di mano più volte e numerosi attori furono presi in considerazione per i ruoli principali.

Come riportato da IMDb, Sandra Bullock, Demi Moore e Geena Davis furono valutate per interpretare Maggie, mentre per il ruolo di Ike si fecero i nomi di Harrison Ford e Mel Gibson.

Alla fine, la produzione ha puntato sulla coppia che aveva già conquistato il pubblico: Julia Roberts e Richard Gere.

Il paese immaginario di Hale, nel Maryland, è stato ricreato nella cittadina reale di Berlin, sempre nello stato del Maryland.

Come si legge su MovieMistakes, dopo l’uscita del film, Berlin divenne una meta turistica, tanto da installare un cartello con la scritta “Welcome to Hale”.

Julia Roberts e i suoi matrimoni mancati: tra finzione e realtà

Un fatto curioso riguarda Julia Roberts stessa: nel 1991 annullò il suo matrimonio con l’attore Kiefer Sutherland a pochi giorni dalla cerimonia.

Questo dettaglio ha fatto molto parlare i media dell’epoca, per l’incredibile coincidenza con il personaggio di Maggie, che fugge ogni volta dall’altare.

Un successo al botteghino nonostante le critiche

Anche se i critici non furono sempre entusiasti, il film fu un grande successo commerciale.

Come ci ricorda BoxOffice Mojo, Se scappi ti sposo incassò oltre 309 milioni di dollari nel mondo e aprì con 35,1 milioni nel primo weekend solo negli USA, stabilendo un record per Julia Roberts all’epoca.

La colonna sonora di Se scappi ti sposo: musica country e libertà

La colonna sonora include brani originali, come “Ready to Run” delle Dixie Chicks, diventata il simbolo musicale del film e del personaggio di Maggie.

La scelta musicale sottolinea perfettamente il tema della fuga, della libertà e della ricerca di sé, centrale nel film.

Conclusione

Se scappi ti sposo resta una delle commedie romantiche più amate degli anni ’90, grazie alla perfetta alchimia tra Julia Roberts e Richard Gere, a una storia divertente e a temi ancora attuali. Le curiosità sulla produzione e i retroscena rendono questo film ancora più interessante, confermandolo come un classico intramontabile del cinema americano.