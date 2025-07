Too Much di Lena Dunham su Netflix deve essere assolutamente il tuo prossimo appuntamento se hai amato anche solo una di queste serie TV

Se hai amato anche solo una di queste serie intime, ironiche e profondamente personali che vi andiamo ad elencare, allora Too Much di Lena Dunham è la prossima che devi assolutamente vedere: un racconto brillante, fragile e contemporaneo sull’amore, la solitudine e il desiderio di rinascita.

Se hai amato queste serie, non puoi perderti Too Much di Lena

Too Much, la nuova serie Netflix ideata da Lena Dunham, è una delle novità più attese dell’estate 2025. Protagonista Megan Stalter nei panni di Jessica, americana a Londra in cerca di sé stessa dopo una rottura. Un racconto di relazioni complicate, rinascite e vulnerabilità emotiva che parla con autenticità a una generazione di spettatori già affezionata a un certo tipo di racconto femminile. Se hai amato anche solo una serie TV di quelle che ti andiamo ad elencare qui di seguito, Too Much è la serie da non perdere.

Girls (Sky)

Creata dalla stessa Lena Dunham, Girls è stata una rivoluzione per il modo in cui ha raccontato le giovani donne nella New York degli anni 2010. Too Much riprende quel tono diretto, personale e ironico per raccontare un nuovo percorso di crescita e riscoperta emotiva, ma questa volta in chiave transatlantica.

Fleabag (Prime Video)

La serie di Phoebe Waller-Bridge ha ridefinito la narrazione al femminile grazie al suo umorismo tagliente e all’abbattimento della quarta parete. Anche Too Much porta avanti questa eredità con una protagonista autoironica, disarmante, e con una narrazione sincera e spezzata. Entrambe le serie parlano di perdita, desiderio e identità, con un tono spietatamente onesto.

Love (Netflix)

Ideata da Judd Apatow, Love esplora le dinamiche imperfette e autentiche di una relazione sentimentale. In Too Much, il legame tra Jessica e Felix rispecchia lo stesso mix di attrazione, confusione e paura che caratterizza il romanticismo moderno, fatto di parole non dette e tensioni emotive. Il tutto condito da dialoghi brillanti e introspezione emotiva.

Valeria (Netflix)

Ambientata a Madrid, Valeria racconta le vite, gli amori e le amicizie di un gruppo di donne alle prese con la scrittura, il desiderio e la libertà. Anche Too Much celebra la solidarietà femminile e la forza delle relazioni fuori dagli schemi tradizionali, con una protagonista che lotta per ritrovare la propria voce in un contesto nuovo e disorientante.

High Fidelity (Disney+)

La versione femminile del classico con John Cusak trasforma il racconto di amori finiti in un viaggio di consapevolezza musicale e personale. Il punto forte è la narrazione nostalgica e personale: un aspetto che Too Much condivide pienamente, affidando alla voce della protagonista il racconto delle sue fragilità.

Feel Good (Netflix)

La serie di Mae Martin è un racconto delicato e coraggioso di dipendenza, amore e identità queer. Too Much condivide lo stesso approccio nel trattare le emozioni complesse, offrendo un racconto non lineare ma profondamente empatico, capace di toccare corde intime attraverso l’umorismo e l’imbarazzo.

Everything I Know About Love

Basata sul libro di Dolly Alderton, questa serie esplora le relazioni femminili e sentimentali nella Londra post-universitaria. Too Much, ambientata anch’essa a Londra, restituisce un’immagine simile di caos emozionale e voglia di libertà, raccontando cosa significa ricominciare da capo in una città sconosciuta e piena di promesse.

Perché Too Much vale la pena

Ci sono serie che riescono a raccontare la complessità dell’amore contemporaneo con una voce intima, tagliente e profondamente autentica. Too Much è una di queste, perché racchiude:

Ironia femminile e insicurezze generazionali , come in Girls

, come in Girls Romanticismo disfunzionale e vulnerabilità emotiva , in stile Love o Feel Good

, in stile Love o Feel Good Riflessioni identitarie e narratrici complesse , che ricordano Fleabag

, che ricordano Fleabag Un’estetica moderna e cosmopolita , in linea con Valeria ed Everything I Know About Love

, in linea con Valeria ed Everything I Know About Love Riferimenti musicali e cuori spezzati, come in High Fidelity

Too Much non è solo una storia sentimentale: è un viaggio ironico, malinconico e profondamente umano nel caos delle relazioni e della rinascita personale. Se ti sei rivista in almeno una delle protagoniste di queste serie, non puoi perderla su Netflix.