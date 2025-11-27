Svelate le prime immagini di Scarpetta, la serie crime thriller con Nicole Kidman: quando esce, trama e cast.

Le prime immagini di Scarpetta

La lunga attesa per i fan dei romanzi di Patricia Cornwell sta per finire. Prime Video ha finalmente svelato le prime immagini di Scarpetta, la serie crime thriller ispirata alla celebre saga di libri con protagonista la patologa forense Kay Scarpetta. Ecco quando esce e tutti i dettagli sulla trama e cast.

Quando esce la serie con Nicole Kidman

L’uscita della serie, in esclusiva su Prime Video, è fissata per l’11 marzo 2026 e sarà disponibile in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: Paola Cortellesi riceve la laurea honoris causa per “C’è ancora domani” – VIDEO

Di cosa parla Scarpetta

La serie, sviluppata e scritta da Liz Sarnoff, sceneggiatrice e showrunner di successo, vede Nicole Kidman nel ruolo della protagonista. Interpreta Kay Scarpetta, un medico legale implacabile che si batte per la giustizia, affrontando le ombre del passato e un presente sempre più complesso.

Il personaggio di Scarpetta, che ha venduto oltre 120 milioni di copie in tutto il mondo dal suo esordio nel 1990, diventa finalmente protagonista di una serie che promette di esplorare non solo i crimini e i misteri, ma anche le sfumature psicologiche degli investigatori e dei colpevoli.

La serie si sviluppa su due linee temporali, esplorando sia il passato di Scarpetta, agli inizi della sua carriera come capo medico legale negli anni ’90, che il suo ritorno nella sua città natale ai giorni nostri. Mentre Scarpetta cerca di risolvere un omicidio raccapricciante, si trova a dover affrontare vecchie rivalità e complicati legami familiari. Tra cui un rapporto conflittuale con sua sorella Dorothy Farinelli, interpretata da Jamie Lee Curtis.

Il cast stellare di Scarpetta

Oltre a Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis, il cast include attori di fama internazionale come Bobby Cannavale nel ruolo del detective Pete Marino.

Simon Baker come profiler dell’FBI Benton Wesley e Ariana DeBose nel ruolo della nipote di Scarpetta, Lucy Watson.

La serie si arricchisce anche delle performance di Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale e Hunter Parrish, che interpretano le versioni più giovani dei protagonisti.

La serie crime con Nicole Kidman

Con la regia di David Gordon Green e la sceneggiatura di Liz Sarnoff, Scarpetta non è solo un thriller ad alta tensione, ma anche una riflessione sul prezzo che si paga quando si persegue la giustizia a ogni costo.

La serie promette di portare i fan dei libri e i nuovi spettatori in un viaggio emozionante, dove le indagini si uniscono alle dinamiche psicologiche dei protagonisti, creando una narrazione avvincente.

CREDITI FOTO: PRIME VIDEO / UFFICIO STAMPA GOLIN ITALY