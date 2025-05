Sarah Michelle Gellar ha raccontato un particolare interessante in merito alle audizioni per alcuni ruoli della serie reboot di Buffy l’ammazzavampiri.

Le parole di Sarah Michelle Gellar

C’è grande attesa per il reboot di Buffy l’ammazzavampiri, soprattutto dal momento in cui quello che era solo un pensiero astratto si è fatto realtà. Pochi giorni fa è stato annunciato il nome della nuova Cacciatrice, che sarà interpretata da Ryan Keira Armstrong.

L’attrice è conosciuta per i suoi ruoli in Chiamatemi Anna e American Horror Story Double Feature. Una carriera ancora agli inizi e che riceverà grande risalto grazie all’opportunità che le è stata offerta. Ma da chi saranno interpretati gli amici del suo personaggio e tutti coloro che le ruoteranno intorno?

Sarah Michelle Gellar ha fatto una rivelazione in merito ai casting durante un’intervista con Allison Hanningan a US Weekley. La collega ha affermato: “Conosco qualcuno che ha fatto le audizioni per lo show”. Sarah Michelle ha quindi replicato:

“So che i figli di alcune persone che erano nello show originali hanno partecipato ai casting. So che alcuni ragazzini sono venuti da noi”.

Di chi si tratta non lo sappiamo perché l’attrice non ha voluto fare nomi, forse perché sono ancora in lizza per avere un ruolo nel reboot di Buffy. Vedremo se gli annunci futuri del cast daranno una risposta o se usciranno notizie in merito da altri canali social.

La data di uscita della serie TV non è ancora stata rilasciata perché la produzione è ancora agli inizi ma possiamo aspettarci la messa in onda a partire dalla fine del 2026 e inizio del 2027. Non appena avremo altre news a disposizione non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.