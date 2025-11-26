Vediamo insieme chi sono i tre cantanti che durante la terza puntata di Sanremo Giovani hanno superato il turno e si sono qualificati per la semifinale.

I cantanti di Sanremo Giovani in semifinale

Durante la terza puntata di Sanremo Giovani ha acceso i riflettori su tre nuovi talenti: Caro Wow, Petit e Welo, che hanno ottenuto il tanto desiderato pass per la semifinale del 9 dicembre. Nel corso della serata Gianluca Gazzoli ha guidato i giovani artisti attraverso una serie di emozionanti sfide.

Iniziamo con Caro Wow, che ha conquistato la giuria con il brano Cupido, superando l’esibizione di Deddè. Nonostante le differenze stilistiche, entrambi gli artisti hanno mostrato il loro talento, ma l’immediatezza di Caro Wow ha evidentemente fatto la differenza.

La sfida successiva ha visto Welo (con Emigrato) e Cainero (con Nuntannamurà). Entrambi i giovani talenti si sono esibiti sul palco con convinzione, ma la giuria ha premiato Welo per la sua freschezza e originalità, convincendo i giudici.

L’ultima sfida ha visto confrontarsi invece, Petit e Mimì. La giuria ha avuto non poche difficoltà a decidere, ma alla fine Petit ha avuto la meglio con il brano Un bel casino.

Dunque Caro Wow, Welo e Petit hanno passato il turno a Sanremo Giovani.

Tutti i cantanti in semifinale

Antonia, La Messa e Cmqmartina in prima puntata, Angelica Bove, Soap e Nicolò Filippucci in seconda, sono gli altri artisti che hanno già passato il turno.

Ora, con il passaggio alla semifinale, anche Caro Wow, Petit e Welo sono pronti a continuare il loro viaggio verso il Festival di Sanremo 2026.

Ma la strada non è finita: la semifinale del 9 dicembre deciderà chi riuscirà a conquistare uno dei sei posti disponibili per Sarà Sanremo, dove i finalisti si sfideranno per entrare nella sezione Nuove Proposte del Festival.

Un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese!