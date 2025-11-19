Su Rai 2 ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Sanremo Giovani 2025, condotto da Gianluca Gazzoli. Chi sono i tre cantanti che hanno conquistato il pass per la semifinale? Scopriamo insieme i protagonisti di questa nuova fase del concorso musicale.

Sanremo Giovani 2025, i cantanti in semifinale

Dopo la prima settimana ricca di emozioni, nella seconda puntata di Sanremo Giovani 2025 si sono aggiunti altri tre nuovi talenti alla lista dei semifinalisti, come ripreso anche su Novella2000.it.

Chi sono? I nomi che sentiremo ancora sono nel dettaglio quelli di Angelica Bove, Soap e Nicolò Filippucci.

Questi artisti hanno superato le sfide dirette contro Amsi, Disco Club Paradiso e Lea Gavino, eliminati dalla kermesse canora.

I brani dei semifinalisti

Entrando nello specifico, ecco quali sono i brani dei cantanti che hanno superato la semifinale di Sanremo Giovani 2025:

Angelica Bove ha conquistato il pubblico con il suo brano Mattone.

ha conquistato il pubblico con il suo brano Mattone. Soap ha invece strappato il pass con la sua interpretazione di Buona Vita, mostrando grande personalità.

ha invece strappato il pass con la sua interpretazione di Buona Vita, mostrando grande personalità. Nicolò Filippucci, già noto al pubblico per le sue precedenti esperienze in TV, ha ottenuto il via libera grazie alla sua esibizione con Laguna.

Il debutto di Soap è stato particolarmente significativo, mentre Angelica Bove, che aveva già partecipato a Sanremo Giovani lo scorso anno e a X Factor, ha confermato il suo talento. Nicolò Filippucci, invece, ex di Amici 24, continua il suo percorso musicale con una performance che ha conquistato la commissione di esperti.

La lista dei semifinalisti

Con l’ingresso di questi tre artisti, si arricchisce la lista dei semifinalisti di Sanremo Giovani 2025, che ora include anche Antonia, La Messa e Cmqmartina, già qualificati nella puntata precedente.

Il percorso per il palco dell’Ariston è ancora lungo, ma ogni settimana si fa più interessante!

Chi sarà il prossimo a qualificarsi per la semifinale di Sanremo Giovani 2025? La risposta nella prossima puntata!