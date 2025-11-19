Il Festival di Sanremo 2026 potrebbe essere a rischio. La Rai avrebbe infatti proposto una clausola che riaprirebbe gli accordi con le case discografiche.

La clausola per Sanremo 2026

Sì, è tutto vero: il Festival di Sanremo 2026 potrebbe essere a rischio. Ma perché e cosa sta accadendo nelle ultime ore? Andiamo a scoprirlo. Attualmente la grande macchina della kermesse è in movimento e Carlo Conti tra pochi giorni svelerà il cast ufficiale di Big. Tuttavia pare che tra la Rai e le case discografiche ci sarebbero alcune faccende irrisolte. Come di certo in molti forse sapranno, da anni le etichette chiedono un aumento dei fondi destinati ai rimborsi per gli artisti. Qualche giorno fa era così giunta voce che finalmente si stava raggiungendo un accordo, che avrebbe soddisfatto entrambe le parti. Tuttavia adesso le cose sarebbero cambiate.

Stando a quanto apprende FanPage, e come si legge anche su Novella2000, la Rai avrebbe proposto una clausola nel regolamento del Festival che avrebbe fatto storcere il naso alle case discografiche. Secondo quanto si legge, “tra le condizioni poste dall’azienda di servizio pubblico per l’accordo, ci sarebbe l’assunzione di responsabilità da parte delle case discografiche per i comportamenti assunti dai cantanti e le cantanti”. Ma cosa significa questo?

LEGGI ANCHE: Sanremo Giovani 2025, svelati i 3 cantanti qualificati alla semifinale dopo la seconda puntata

Qualora uno dei Big di Sanremo 2026 dovesse assumere un comportamento censurabile, la responsabilità cadrebbe solo ed esclusivamente sulle etichette e non sulla Rai. L’intenzione sarebbe quella di evitare casi simili al bacio Rosa Chemical – Fedez o al Blanco gate, quando il cantante aveva distrutto la scenografia dell’Ariston.

Una fonte avrebbe anche affermato a FanPage: “Se un artista impreca sul palco la responsabilità non può essere nostra”. Nelle prossime ore dunque la Rai e le etichette dovranno discutere di questa nuova clausola e ci si augura che presto si arrivi a una soluzione definitiva.