L’errore cronologico in Saltburn: la regista spiega perché la famiglia sta guardando Superbad, che però non era ancora uscito all cinema

I fan hanno notato un errore in Saltburn quando la famiglia guarda Superbad

Saltburn ha attirato l’attenzione dei critici e anche degli spettatori a causa di un errore cronologico, presente in una scena che coinvolge la commedia del 2007 Superbad.

Il film con Barry Keoghan e Jacob Elordi, diretto da Emerald Fennell, ruota attorno alla storia di uno studente di Oxford di nome Oliver Quick. Il ragazzo viene invitato dal suo ricco compagno di classe Felix Cotton a trascorrere l’estate nella tenuta di famiglia chiamata Saltburn.

La scena in cui Oliver incontra la famiglia di Felix per la prima volta lo vede entrare nella biblioteca della villa, dove sono tutti seduti davanti alla TV a guardare il film Superbad, con Michael Cera e Emma Stone nel cast. Le date però non quadrano.

Parlando con Messenger Entertainment, la regista ha parlato della presenza di Superbad all’interno del suo Saltburn. “È stato davvero gratificante, perché qui incontriamo Richard E. Grant, che presumiamo sia un padre aristocratico e noioso, ma che invece sta urlando dalle risate guardando Superbad.”

Tuttavia, il sito ha fatto notare come Oliver arrivi a Saltburn all’inizio dell’estate 2007 mentre Superbad è stato rilasciato alla fine dell’estate 2007. Come può quindi la famiglia guardare il film già sulla sua TV, mentre questo deve ancora uscire al cinema?

Rifiutando di accettare di aver trascurato quel dettaglio, Emerald Fennell afferma: “Questo film è ambientato nell’estate del 2007. Questo era anche il periodo in cui Superbad uscì nelle sale cinematografiche in Gran Bretagna. Per le persone che sono preoccupate per i tempi del film, abbiamo deciso che Rosamund aveva un’amica che era membro dell’Academy che aveva accesso a un’anteprima screener del film. Quindi non preoccupatevi, ragazzi. So che tutti sono preoccupati sul fatto che le cose siano giuste, ma ho fatto i compiti!”

Per chi lavora nel mondo del cinema sa che avere accesso a uno screener di un film due mesi prima della sua uscita è quasi impossibile. Si vede che Rosamund aveva un amico davvero potente!

Gli spettatori più attenti hanno anche notato come nella scena del karaoke i personaggi cantino “Low” di Flo Rida, un brano pubblicato solamente nell’ottobre 2007.