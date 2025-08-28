I film di Twilight tornano nei cinema (per ora solo in USA)

La saga di Twilight è pronta a fare il suo ritorno al cinema! Un evento che promette di far rivivere le emozioni di un fenomeno che ha segnato profondamente la cultura pop.

L’annuncio è arrivato dai canali social ufficiali del franchise, confermando che a partire dal mese di ottobre i cinque film della saga torneranno nelle sale cinematografiche americane. Una notizia che ha già acceso l’entusiasmo dei fan più affezionati e incuriosito chi, magari per la prima volta, potrà vivere l’esperienza di Twilight al cinema. Per ora, non ci sono conferme sulla distribuzione internazionale, ma ulteriori dettagli potrebbero arrivare a breve.

Se quindi scopriremo di un ritorno di Twilight nelle sale anche in Italia, vi aggiorneremo.

Il franchise, nato dai romanzi di Stephenie Meyer, racconta l’intensa e tormentata storia d’amore tra Bella Swan (Kristen Stewart) ed Edward Cullen (Robert Pattinson), un vampiro diviso tra la sua natura e i sentimenti che prova per la ragazza. Un legame reso ancora più complicato dalla presenza di Jacob Black (Taylor Lautner), amico d’infanzia di Bella e membro della stirpe dei licantropi. Vampiri, lupi mannari e passioni impossibili hanno reso questa saga un cult generazionale, capace di mescolare fantasy, romanticismo e azione.

Prodotta da Summit Entertainment, la saga cinematografica ha esordito nel 2008 con Twilight e si è conclusa nel 2012 con Breaking Dawn – Parte 2. In mezzo, New Moon (2009), Eclipse (2010) e Breaking Dawn – Parte 1 (2011). Complessivamente, i film hanno incassato oltre 3,3 miliardi di dollari al box office mondiale.

Il ritorno in sala sarà dunque l’occasione per celebrare un fenomeno che, a distanza di oltre dieci anni, continua ad avere una fanbase attivissima e devota. Twilight non è solo una saga, ma un simbolo di un’epoca. Questo ritorno promette di rinnovarne la magia. che ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop.