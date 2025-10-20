Sadie Sink avvistata sul set di Spider-Man 4: chi potrebbe interpretare nel nuovo film Marvel

Le prime immagini dal set di Spider-Man: Brand New Day hanno acceso l’entusiasmo dei fan Marvel, ma questa volta non è solo l’Uomo Ragno a catalizzare l’attenzione. Sadie Sink, amatissima protagonista di Stranger Things, è stata avvistata durante le riprese. In poco tempo il mistero sul suo ruolo è diventato immediatamente uno degli argomenti più discussi online.

Fin dal suo annuncio nel cast, i fan hanno ipotizzato varie possibilità: da Mary Jane Watson, Firestar, Carlie Cooper e una giovane Jean Grey. Tuttavia, le ultime foto trapelate sembrano indirizzare le speculazioni verso un’altra direzione. I paparazzi hanno fotografato l’attrice, con i suoi soliti capelli rossi e un look mimetico. Questi elementi che hanno portato molti a credere che interpreterà Rachel Cole-Alvez, ex marine e alleata del Punitore nei fumetti Marvel.

Nei comics, Rachel diventa la spalla di Frank Castle dopo una tragedia personale: un attentato durante il suo matrimonio che le porta via il marito e la spinge sulla strada della vendetta. È un personaggio complesso, diviso tra giustizia e rabbia, che si è già incrociato con Spider-Man nelle storie di Omega Effect. E, stando ai rumor, proprio questo legame potrebbe essere ripreso nel film.

Diverse fonti sostengono infatti che Spider-Man: Brand New Day metterà in scena un’insolita alleanza – e forse anche un conflitto – tra l’Arrampicamuri e il Punitore, interpretato da Jon Bernthal. Sadie Sink, nel ruolo di una giovane donna segnata dalla violenza, potrebbe rappresentare il punto di equilibrio (o di rottura) tra i due.

Diretto da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) e scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, il film riunirà Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo e nuovi volti dell’universo Marvel. L’uscita è fissata per il 31 luglio 2026.

Per ora, nulla è confermato dai Marvel Studios. Tuttavia una cosa è certa: se Sadie Sink porterà davvero sullo schermo Rachel Cole-Alvez, ci troveremo davanti a una delle aggiunte più intriganti dell’era post-No Way Home.