In arrivo una nuova versione musical di Alice nel paese delle meraviglie. A vestire i panni della protagonista sarà Sabrina Carpenter, che debutta per la prima volta al cinema.

Sabrina Carpenter debutta al cinema

Una delle artiste del momento è senza dubbio Sabrina Carpenter. Dopo il fortunato album Short n’ Sweet, rilasciato lo scorso anno, pochi mesi fa la giovane artista ha pubblicato il suo nuovo progetto discografico, Man’s Best Friend, che in breve ha scalato le classifiche. Il disco ha convinto non solo il pubblico, ma anche la critica, al punto che in queste ore ha ricevuto ben 6 nomination ai prossimi Grammy Awards, incluse le categorie Album dell’anno e Canzone dell’anno. Ma le sorprese per i fan non sono ancora finite. Nelle ultime ore è infatti arrivata una notizia che ha sorpeso i più e che sta già facendo discutere.

La Carpenter sarà infatti la protagonista della nuova versione musical di Alice nel paese delle meraviglie. Il film, che debutterà prossimamente al cinema, rivisiterà in chiave moderna il famosissimo classico del 1865 di Lewis Carroll e sarà prodotto da Universal Pictures. A dirigere e a firmare la sceneggiatura del progetto, attualmente ancora senza titolo, sarà Lorene Scafaria.

Sabrina Carpenter, che non è estranea al mondo della recitazione, oltre a vestire i panni della protagonista, Alice per l’appunto, ricoprirà anche il ruolo di produttrice, insieme a Marc Platt, noto per il suo lavoro come produttore delle due pellicole di Wicked. Si tratta della prima parte da protagonista per la giovane artista, che si prepara dunque a debuttare sul grande schermo.

Attualmente non è ancora chiaro quando il progetto vedrà la luce e chi farà parte del cast oltre alla cantante. Senza dubbio però si tratta di una grande opportunità per Sabrina, che dopo aver brillato nel mondo della musica si prepara a tornare alla recitazione.