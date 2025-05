The Shards è la nuova serie TV a cui Ryan Murphy sta lavorando

Ryan Murphy torna su FX con un nuovo show! Il prolifico creatore dietro a serie come American Horror Story, Feud, Doctor Odyssey, 911 e numerosissimi altri titoli di successo, sta sviluppando una nuova serie TV basata su The Shards, il romanzo del 2023 dall’autore di American Psycho, Bret Easton Ellis.

Il progetto è attualmente alle prime fasi di sviluppo, con Kaia Gerber confermata in uno dei ruoli principali. Per lei si tratta dell’ingaggio più importante della sua carriera da attrice fino ad oggi, dopo le precedenti apparizioni in American Horror Stories e Story dello stesso Murphy e in Palm Royale su Apple TV+.

L’adattamento di The Shards sembra segnare un ritorno a territori familiari per Murphy: una storia lucida e contorta, intrisa di ossessione e omicidi. Il romanzo semi-autobiografico da cui è tratta la serie segue una versione diciassettenne dell’autore durante l’ultimo anno alla Buckley Prep School.

Quando un misterioso nuovo studente, Robert Mallory, arriva nel campus, Ellis inizia a sospettare che possa avere a che fare con le attività di un serial killer che opera nelle vicinanze, conosciuto come The Trawler. Così riporta Deadline.

Il libro è ambientato negli anni ’80 in una prestigiosa scuola privata di Los Angeles, frequentata da ragazzi che si concedono droghe, feste sfarzose e auto di lusso, mentre nel frattempo un terrificante serial killer si aggira tra loro.

The Shards è un’altra serie TV prodotta nell’ambito dell’accordo tra Ryan Murphy e 20th Television. Tra gli altri nuovi titoli in arrivo dal produttore esecutivo ci sono 911: Nashville su ABC, All’s Fair con Kim Kardashian per Hulu e American Love Story e The Beauty per FX.