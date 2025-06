Mentre i suoi ex colleghi di Outer Banks sono tornati sul set per Rudy Pankow inizia un nuovo progetto con Gabriel Basso

Nuovo ruolo per Rudy Pankow

Sono in tanti ad attendere Rudy Pankow sul set di Outer Banks. Da qualche giorno sono iniziate le riprese della quinta e ultima stagione della serie Netflix che, per la prima volta, dovrà fare a meno (forse?) di JJ.

Come i fan dello show sicuramente sapranno infatti il personaggio interpretato da Pankow è uscito di scena al termine della passata stagione e nel peggiore dei modi. JJ è stato infatti ucciso da Chandler Groff, che abbiamo scoperto essere il suo vero padre.

Secondo diverse teorie, che vi abbiamo riportato nei giorni precedenti, Pankow potrebbe tornare per il gran finale di Outer Banks almeno per un cameo. Anzi, secondo qualcuno l’attore sarebbe stato proprio avvistato sul set. E in effetti Rudy è tornato su un set ma non è quello di Outer Banks.

Come segnalato Deadline è stato dato in questi giorni il primo ciak di Cowboy, un nuovo film che vedrà Rudy Pankow protagonista. La pellicola è ambientata nel mondo dei rodei, in cui un gruppo di uomini insegue il sogno di un successo.

“Questa è una storia personale per me. Cowboy è uno sguardo crudo e onesto sul mondo del rodeo, che parla di grinta, umiltà, integrità, libertà“, sono state le parole del regista Cameron Duddy.

Al fianco di Pankow troveremo un altro volto molto amato dagli utenti Netflix: Gabriel Basso. L’attore è il protagonista di The Night Agent, action thriller che è stato di recente confermato per una terza stagione.

Al momento non sappiamo quanto dureranno le riprese di Cowboy né tanto meno quale sarà la data d’uscita del film. Ma non è l’unico progetto cinematografico che vedrà Pankow protagonista. Di recente Rudy è stato anche annunciato nel cast di Reminders of him, ispirata a un romanzo di Colleen Hoover.