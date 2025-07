Conosciamo meglio l’attore che presta il volto a Orfeo in The Sandman

Chi è Ruairí O’Connor, l’attore che interpreta Orfeo nella serie Netflix The Sandman: biografia, carriera, vita privata e presenza social.

Biografia Ruairí O’Connor: età e altezza

Ruairí O’Connor è nato il 9 luglio 1991 a Howth, una cittadina costiera poco fuori Dublino, in Irlanda. Attualmente ha 33 anni e si distingue per una figura slanciata, con un’altezza di circa 1 metro e 85.

La sua famiglia si è trasferita in campagna quando lui era adolescente, dove i genitori hanno gestito un allevamento di cavalli, esperienza che ha profondamente influenzato la sua sensibilità e connessione con la natura.

Ruairí è il maggiore di quattro fratelli. Fin da giovane ha mostrato un forte interesse per il teatro e il cinema, tanto da decidere di intraprendere un percorso formativo specifico nel mondo della recitazione.

Dopo aver concluso gli studi superiori, è stato ammesso alla Lir Academy, prestigiosa scuola di arti drammatiche del Trinity College di Dublino. Qui ha seguito un rigoroso corso di laurea in recitazione, diplomandosi nel 2015.

La solida formazione teatrale, unita alla naturale presenza scenica, ha consentito a Ruairí O’Connor di entrare nel mondo dello spettacolo con basi artistiche ben radicate, preparandolo ad affrontare ruoli sempre più complessi in ambito televisivo e cinematografico.

Carriera: dai primi ruoli a The Sandman

Ruairí O’Connor ha debuttato nel 2012 nel film Cosa ha fatto Richard di Lenny Abrahamson, interpretando Niall. Tra il 2016 e il 2018 ha recitato in serie TV come Can’t Cope, Won’t Cope e Delicious, e nel film Handsome Devil (2016). Nel 2018 ha condiviso il set con Elle Fanning in Teen Spirit – A un passo dal sogno.

È stato poi scelto per il ruolo storico di Henry VIII nella serie Starz The Spanish Princess (2019–2020). Ha interpretato inoltre Arne Cheyenne Johnson in The Conjuring: Per ordine del diavolo (2021) e ha recitato in The Morning Show (2021). Il ruolo di Orfeo è il suo ingresso nel mondo dei fumetti e della mitologia fantasy grazie alla seconda ed ultima The Sandman, al fianco di Tom Sturridge, Esmé Creed-Miles e Barry Sloane.

Orfeo in The Sandman: il figlio immortale del Sogno

Nel vasto universo narrativo di The Sandman, Orfeo è una figura chiave e profondamente tragica. Introdotto nella seconda stagione della serie Netflix, è il figlio di Sogno e della musa greca Calliope, e rappresenta l’incarnazione stessa del conflitto tra umanità, immortalità e dolore eterno.

Come nella mitologia classica, anche nella versione di Neil Gaiman Orfeo è un poeta e musicista capace di commuovere gli dei, ma è soprattutto un’anima straziata dalla perdita. Quando sua moglie Euridice muore, Orfeo scende negli Inferi per riportarla indietro, infrangendo però le regole del mondo dei morti.

Dopo il fallimento del suo tentativo, decide di non morire mai, scegliendo l’immortalità come forma di punizione e isolamento. Questo atto lo allontana irreparabilmente dal padre, che si rifiuta per secoli di riconciliarsi con lui.

Come raccontato in The Sandman: The Song of Orpheus, adattato negli episodi 5 e 6 della seconda stagione, la storia di Orfeo culmina in un commovente incontro con Morfeo, che alla fine cede e acconsente a porre fine alla sua esistenza eterna.

Vita privata Ruairí O’Connor: relazioni e privacy

Ruairí O’Connor vive tra Dublino e Londra. Dal 2018 è legato sentimentalmente all’attrice Charlotte Hope, conosciuta sul set de The Spanish Princess, e la coppia ha spesso partecipato insieme a eventi pubblici. Non emergono notizie di relazioni precedenti significative, segno di una scelta per mantenere la privacy in tema sentimentale.

Ruairí O’Connor sui social: profili e contenuti condivisi

Pur non essendo un personaggio sovraesposto mediaticamente, Ruairí O’Connor è presente sui social in modo misurato ma autentico. Il suo profilo principale è su Instagram, dove lo si può trovare come @ruairijoconnor, seguito da oltre 80.000 follower. Si tratta del canale dove l’attore condivide più frequentemente contenuti personali e professionali.

Il suo feed è una combinazione di scatti dal backstage, momenti di vita privata, e fotografie paesaggistiche. Tra i post più apprezzati ci sono quelli legati a The Conjuring – Per ordine del diavolo

Al momento Ruairí O’Connor non risulta attivo su Twitter o TikTok, e non ha un account verificato su Facebook. Questa scelta rafforza la sua immagine di artista riservato, più concentrato sul lavoro e sulla qualità dei suoi progetti che sulla presenza costante online.