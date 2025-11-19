Sta tornando Rose Villain! In uscita il 21 novembre Radio Vega (after dark) è un album che completa la sua trilogia discografica e include tre duetti esclusivi con Annalisa, Gaia e Salmo.

Radio Vega (after dark), il ritorno di Rose Villain

Rose Villain, una delle voci più uniche della scena urban italiana, conclude il suo progetto discografico iniziato nel 2023 con Radio Gotham e Radio Sakura con la pubblicazione di Radio Vega (after dark). Con questo nuovo capitolo, l’artista non solo raccoglie i frutti del suo successo, ma prepara anche il terreno per una nuova fase artistica.

La riedizione di Radio Vega non è solo una raccolta, ma un viaggio emozionale che riflette la crescita di Rose come artista e come persona, trasformando ogni brano in un’esperienza unica. Con Radio Vega (after dark), Rose Villain si conferma una delle voci più interessanti e versatili del panorama musicale italiano.

I duetti con Annalisa, Gaia e Salmo

Una delle novità più attese di Radio Vega (after dark) sono i tre nuovi duetti esclusivi con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. Con Annalisa, Rose Villain ha realizzato “Sbalzi d’amore”, una ballata che combina la delicatezza delle voci delle due artiste.

Con Salmo, nel brano “Paralisi del sonno”, la cantante e il rapper si incontrano in un pezzo potente che unisce sonorità urban e liriche intense.

E si passa poi a con Gaia. Rose canta insieme a lei “Il tuo male il mio male”, una traccia che è già diventata un successo dopo essere stata presentata dal vivo durante il concerto di Rose Villain all’Unipol Forum di Assago.

Questi duetti, che rappresentano la perfetta fusione di stili e voci, confermano la capacità di Rose Villain di collaborare con alcuni dei migliori artisti del panorama musicale italiano.

Tutti i brani presenti in Radio Vega (dark after)

Non solo in nuovi duetti citati. L’album si apre con il potentissimo featuring con Guè, icona del rap italiano, nel brano “Il bacio del serpente”, per poi proseguire con una serie di collaborazioni straordinarie.

Tra queste troviamo “Millionaire”, “No vabbè” con Lazza, “Ancora” con Geolier, e il toccante “Musica per dimenticare”.

Presenti anche altri brani come “Patrick Bateman”, “Lacrimogeni” con Chiello, e “Fuorilegge”, che ha segnato il ritorno di Rose Villain al Festival. Il disco non si ferma qui, con “Bop” insieme a Fabri Fibra, “Smith & Wesson”, “Tu sai”, “Wtf” e “L’amore è un serial killer come ricorda anche Novella2000.it.

Crediti Foto:

Annalisa: Alessandro Bremec / IPA

Gaia: Mirko Fava/ TSCK / LiveMedia / IPA

Rose Villain: Francesco Luciano / ZUMA Press Wire / ShutterStock / IPA

Salmo: Alessandro Bremec / IPA