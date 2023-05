Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 25 Maggio 2023

Sono passati 15 anni da quando il Marvel Cinematic Universe è iniziato con Iron Man nel 2008. Ora è stato rivelato che prima di diventare Tony Stark, Robert Downey Jr. ha fatto un provino per I Fantastici 4 del 2005.

Kevin Feige ha intervistato Jon Favreau e insieme hanno parlato de casting di Robert Downey Jr. come Tony Stark. Entrambi hanno ricordato come però l’attore aveva fatto audizioni per diversi ruoli Marvel, tra cui il cattivo dei Fantastici Quattro, Doctor Doom.

“Ricordo che Robert era venuto per un’audizione generale e ricordo che vi eravate già incontrati con lui per un ruolo tipo Doctor Doom o qualcosa del genere per un altro film. Penso fosse venuto per forse I Fantastici Quattro? Quindi tutti sapevano chi era, e ricordo di essermi seduto con lui, e ho pensato ‘Accidenti, semplicemente ce l’ha. Ha quella scintilla in lui, nel suo sguardo, ed è pronto’..’ Ed è stato allora che eravamo nel tuo ufficio [Kevin] e stavamo indicando la sua foto e dicevamo: ‘Dobbiamo cercare di capire come farlo.'”

Jon Favreau ha iniziato la produzione di Iron Man nella primavera del 2006. Invece Robert Downey Jr. è stato scelto per il ruolo di Tony Stark nel settembre dello stesso anno. Il film dei Fantastici 4 del regista Tim Story (con il Dottor Doom nei panni del cattivo) ha iniziato la produzione ben due anni prima, nella primavera del 2004, ed è uscito nelle sale nel luglio del 2005.

Il ruolo di Tony Stark in Iron Man è stato tanto un punto di svolta per la carriera di Robert Downey Jr quanto lo è stato per Feige. “Robert, non saremmo in questo casino se non fosse per te. Cioè, non avremmo uno studio cinematografico se non fosse per te’“, ha aggiunto Kevin Feige.

Nel frattempo, i fan della Marvel di tutto il mondo stanno aspettando di vedere chi sarà scelto dai Marvel Studios per il ruolo del Dottor Doom nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe sui Fantastici 4, così come tutto il resto del cast.