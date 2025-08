Robert Carlyle sarà Sherlock Holmes nella stagione 2 di Watson

Robert Carlyle torna a vestire i panni di un personaggio iconico. Dopo essere stato Tremotino/Mr. Gold per sette stagioni nella serie fantasy Once Upon a Time, l’attore scozzese è stato scelto per interpretare Sherlock Holmes nella stagione 2 di Watson, la serie CBS con protagonista Morris Chestnut.

A rivelarlo sono diversi siti del settore, tra cui Deadline, che conferma il coinvolgimento di Carlyle in un ruolo ricorrente. L’attore affiancherà Chestnut, che interpreta una versione moderna del Dr. John Watson, ora medico specializzato nella diagnosi di malattie rare. La serie, infatti, si discosta dall’approccio investigativo classico e abbraccia una formula medical drama con elementi da giallo.

Secondo quanto dichiarato dallo showrunner Craig Sweeny, Carlyle rappresenta una scelta di spessore: “Ha interpretato ruoli iconici in progetti come Trainspotting, Full Monty e 28 settimane dopo. Ora, entra nel ruolo del detective più celebre di tutti: Sherlock Holmes“. L’arrivo di Holmes nella narrazione porterà inevitabili sconvolgimenti nella vita di Watson, con cui condivide un passato complesso e forse un segreto sepolto nel profondo.

La prima stagione si è conclusa con ottimi risultati: oltre 10 milioni di spettatori complessivi a stagione su tutte le piattaforme, rendendola uno dei titoli più visti della TV americana generalista. L’annuncio dell’ingresso di Robert Carlyle non fa che aumentare l’attesa per Watson 2, che andrà in onda dal 13 ottobre su CBS. In Italia la serie è ancora inedita.

Oltre a Once Upon a Time, Carlyle ha recitato in serie come La guerra dei mondi e film come Le ceneri di Angela e The Beach. Di recente è stato protagonista del dramma Netflix Toxic Town e apparirà nel thriller politico November 1963 accanto a John Travolta.

Il cast della serie include anche Eve Harlow, Peter Mark Kendall, Ritchie Coster, Inga Schlingmann e Rochelle Aytes. La produzione è affidata a CBS Studios con un team di produttori che comprende anche lo stesso Chestnut.