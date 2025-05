Ritorno a Las Sabinas è la nuova soap opera spagnola che ha debuttato su Rai 1 il 19 maggio 2025, conquistando rapidamente il pubblico italiano. La serie, trasmessa dal lunedì al venerdì alle 16:00, racconta la storia delle sorelle Molina, Gracia e Paloma, che tornano nella loro città natale, Manterana, per prendersi cura del padre malato. Ma dietro questa trama si celano numerose curiosità che rendono Ritorno a Las Sabinas ancora più affascinante.

Un cast familiare: madre e figlia sullo stesso set

Una delle curiosità più interessanti riguarda il cast: Olivia Molina, che interpreta Paloma, è nella vita reale la figlia dell’attrice Ángela Molina, la quale nella serie veste i panni di Laura, madre delle protagoniste. Questo legame familiare aggiunge un ulteriore livello di profondità alle dinamiche tra i personaggi. Come riportato da TVBlog, questa scelta di casting ha suscitato grande interesse tra gli spettatori.

Location mozzafiato: la Catalogna come sfondo

Sebbene ambientata nella fittizia Manterana, le riprese di Ritorno a Las Sabinas sono state effettuate in alcune delle più affascinanti località della Catalogna, in Spagna. Tra queste, spiccano Riells del Fai, Sant Andreu de Llavaneres e Sant Vicenç de Montalt, che con i loro paesaggi pittoreschi hanno fornito lo sfondo ideale per le vicende della soap. Queste location sono state scelte per la loro bellezza naturale e l’atmosfera autentica.

Curiosità su Ritorno a Las Sabinas: è la prima serie daily su Disney+

Ritorno a Las Sabinas ha segnato un traguardo importante nel panorama televisivo spagnolo, essendo la prima serie daily prodotta per una piattaforma di streaming, Disney+. La serie è stata resa disponibile in Spagna l’11 ottobre 2024, con un episodio al giorno fino al 10 gennaio 2025. Questa modalità di distribuzione ha rappresentato una novità assoluta per il pubblico spagnolo.

Una trama ricca di misteri e colpi di scena

La soap non si limita a raccontare storie d’amore e conflitti familiari, ma include anche elementi di mistero. Un esempio è la morte sospetta del giovane Oscar, su cui indagano Manuela e il fratello sacerdote Alex. Questo intreccio aggiunge suspense e tensione alla narrazione, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Curiosità su Ritorno a Las Sabinas: conclusione

Ritorno a Las Sabinas si distingue nel panorama delle soap opera per la combinazione di un cast talentuoso, location suggestive e una trama avvincente che intreccia amore, mistero e segreti di famiglia. Queste curiosità contribuiscono a rendere la serie un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.