Tutte le anticipazioni sulla trama delle puntate di Ritorno a Las Sabinas in onda il 4 agosto

Lunedì 4 agosto 2025 alle 8.45 su Rai 2 vanno in onda due nuove puntate della telenovela spagnola Ritorno a Las Sabinas: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti? Anticipazioni sulle puntate di Ritorno a Las Sabinas del 4 agosto

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla nuove puntate di Ritorno a Las Sabinas, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Tomás e Miguel si confrontano duramente dopo che Miguel è venuto a conoscenza del tradimento di Esther. Tano ormai pazzo di gelosia, va dal fratello per chiedergli se è lui il padre del bambino che aspetta Gracia.

Le cose si complicano per Laura a Las Sabinas, dove viene messa alla prova; a El Acebuche, invece, ignara delle conseguenze, inizia una pericolosa partita che minaccia il matrimonio di Esther e Miguel e viene cacciata via da Paca.

La gelosia e i sospetti di Tano lo fanno precipitare in un tunnel sempre più insidioso.

Anticipazioni sulle puntate di Ritorno a Las Sabinas del 4 agosto

Nel nuovo appuntamento con la telenovela spagnola, dovendo fare i conti con la gravità della sua caduta dalle scale, Gracia si appoggia al sostegno della sua famiglia. Nonostante si senta tremendamente in colpa per avere avvelenato la moglie, Tano continua comunque a nascondere il suo misfatto.

Nel frattempo, Miguel aiuta Paca a salvare la sua reputazione facendo ricorso a un’inaspettata strategia sgradita a Esther. Quest’ultima scopre che Gracia ha abortito per colpa di Tano, che però si rifiuta di confessare la verità. Miguel, dunque, si prepara ad affrontare suo fratello in una lite che si ripercuote in maniera imprevista su Tano.

Intanto, dopo la faccenda di Carmen, Paca ritiene che sia giusto fare pace con le sorelle Molina. Esther farà altrettanto con Miguel. Questo è quanto riportano le ultime anticipazioni sulle nuove puntate di Ritorno a Las Sabinas, in onda il 4 agosto 2025.

Dove vedere in streaming Ritorno a Las Sabinas

Dal momento che Ritorno a Las Sabinas va in onda sulla Rai, gli interessati hanno la possibilità di vedere le puntate anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay.

Diretta streaming

Il servizio permette agli utenti di vedere qualsiasi contenuto originale dell’azienda (e tanto altro) in diretta sul sito o tramite app per tablet e smartphone, sia iOS che Android. L’unico requisito richiesto è l’iscrizione al servizio, operazione totalmente gratuita.

Una volta effettuato questo passaggio, inserendo tutti i dati richiesti, è sufficiente accedere digitando il proprio nome utente/indirizzo mail e la password scelta in fase di registrazione.

A quel punto, se si è da sito web, dal menu sulla sinistra si procederà nella sezione Dirette, che tramite app, invece, è subito visibile nella parte inferiore della schermata, e scegliere Rai 2, dove va in onda la telenovela spagnola.

Streaming on demand

In seguito al passaggio in TV, è poi possibile recuperare l’episodio o gli episodi grazie all’opzione on demand. Dopo aver effettuato il log-in, basterà digitare nella barra delle ricerche Ritorno a Las Sabinas e cliccare sulla locandina della telenovela

Nella sua sezione dedicata, compaiono tutti gli episodi disponibili. Dal 4 agosto conclusa la messa in onda, si troveranno in lista anche queste nuove puntate di Ritorno a Las Sabinas.

La telenovela, infine, è disponibile per lo streaming anche su Disney+, in quanto contenuto originale della piattaforma. Nel suo catalogo sono già presenti tutti gli episodi, ma in questo caso abbiamo a che fare con un servizio a pagamento.