Tutte le anticipazioni sulla trama della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 20 giugno

Venerdì 20 giugno 2025 alle 16.00 su Rai 1 va in onda una nuova puntata della telenovela spagnola Ritorno a Las Sabinas: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti? Anticipazioni sulla puntata di Ritorno a Las Sabinas del 20 giugno

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla nuova puntata di Ritorno a Las Sabinas, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Julia, per non soffrire, finge che il padre sia ancora vivo. Tano, tornato da Madrid, provando un forte sentimento per Gracia decide di rompere con Elena.

Paca si vendica su Paloma in seguito al fraintendimento avvenuto tra le due, ma Gracia prende le difese della sorella affrontandola in un faccia a faccia. Nel frattempo, Manuela è tormentata da un dubbio: di chi è davvero innamorata?

Lucía, invece, per dimostrare al suo ragazzo che ama lui e non Lucas, prende una decisione di cui potrebbe pentirsi.

Anticipazioni sulla puntata di Ritorno a Las Sabinas del 20 giugno

Nel nuovo appuntamento con la telenovela spagnola, Manuela è molto combattuta e non riesce ancora ad avere chiarezza nei suoi sentimenti. Dani si accorge che lei prova qualcosa per Alex.

Paloma confida a Esther di non lavorare più per Paca e che è stata baciata da lei. Il video di Lucía diventa virale; affranta, la ragazza si chiude in se stessa. Tuttavia, dopo averne parlato con Gracia, trova la forza di aprirsi con Miguel, che ha una reazione inaspettata.

Nel frattempo, Lucas pareggia i conti con Nico. Intanto, per via della situazione economica di Las Sabinas, i Molina sono costretti a prendere una decisione che riguarda Wilson in prima persona.

Questo è quanto riportano le ultime anticipazioni sulla nuova puntata di Ritorno a Las Sabinas, in onda il 20 giugno 2025.

Dove vedere in streaming Ritorno a Las Sabinas

Dal momento che Ritorno a Las Sabinas va in onda su Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere le puntate anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay.

Diretta streaming

Il servizio permette agli utenti di vedere qualsiasi contenuto originale dell’azienda (e tanto altro) in diretta sul sito o tramite app per tablet e smartphone, sia iOS che Android. L’unico requisito richiesto è l’iscrizione al servizio, operazione totalmente gratuita.

Una volta effettuato questo passaggio, inserendo tutti i dati richiesti, è sufficiente accedere digitando il proprio nome utente/indirizzo mail e la password scelta in fase di registrazione.

A quel punto, se si è da sito web, dal menu sulla sinistra si procederà nella sezione Dirette, che tramite app, invece, è subito visibile nella parte inferiore della schermata, e scegliere Rai 1, dove va in onda la telenovela spagnola.

Streaming on demand

In seguito al passaggio in TV, è poi possibile recuperare l’episodio o gli episodi grazie all’opzione on demand. Dopo aver effettuato il log-in, basterà digitare nella barra delle ricerche Ritorno a Las Sabinas e cliccare sulla locandina della telenovela

Nella sua sezione dedicata, compaiono tutti gli episodi disponibili. Dal 20 giugno conclusa la messa in onda, si troverà in lista anche questa nuova puntata di Ritorno a Las Sabinas.

La telenovela, infine, è disponibile per lo streaming anche su Disney+, in quanto contenuto originale della piattaforma. Nel suo catalogo sono già presenti tutti gli episodi, ma in questo caso abbiamo a che fare con un servizio a pagamento.