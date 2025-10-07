Richard Webber morirà in Grey’s Anatomy?

Assisteremo alla morte di Richard Webber all’inizio della nuova stagione di Grey’s Anatomy? Manca sempre meno al debutto del nuovo ciclo di episodi del medical drama più longevo della tv. Il prossimo 9 ottobre si ritorna al Grey+Sloan Memorial Hospital con una prima puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Dopo il finale al cardiopalmo della passata annata, con una fuga di massa dall’ospedale a causa di un’esplosione, le nuove puntate ripartiranno esattamente da quel momento. E, secondo alcune teorie sempre più insistenti, qualche protagoinista storico dello show potrebbe morire.

Uno dei sospetti maggiori dei fan è sicuramente Richard Webber. Il “capo”, così soprannominato sin dalla primissima stagione dello show ABC, è accanto a Meredith e Bailey uno dei pochi personaggi presenti dall’inizio. In molti hanno notato che il protagonista interpretato da James Pickens Jr. non è presente nel primo trailer della nuova stagione.

Ma non sarebbe l’unico indizio a sostegno della tesi di una sua dipartita. La musica in Grey’s Anatomy ha sempre avuto un ruolo predominante nel corso delle stagioni. E la canzone scelta per accompagnare il primo trailer dellla 22esima annata potrebbe non essere casuale.

Si tratta di una cover di White Flag di Dido. Come riportato da ScreenRant la canzone termina nel trailer a una parte del testo in particolare: “I will go down with this ship“, che si traduce in italiano in “Andrò a fondo con questa nave“.

Sin dall’inizio Webber è stato visto dai fan, e dai vari medici dell’ospedale, come il vero “capitano” del Grey Sloan Memorial Hospital. L’esplosione potrebbe essere paragonata perciò a una ‘nave che affonda’ e la morte di Richard come quella di un capitano che affonda insieme alla sua imbarcazione.

Il secondo episodio della 22esima stagione si intitola “We Built This City” ed è il 450esimo della storia del medical drama. La sinossi rivela che l’ospedale andrà incontro a una ristrutturazione dopo ciò che è accaduto.