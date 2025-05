Attore, icona di stile, attivista e volto simbolo del cinema romantico anni ’90: Richard Gere è tutto questo e molto di più. Con una carriera che attraversa più di quattro decenni, ha recitato in film che hanno fatto la storia di Hollywood. In questo articolo esploriamo l’età di Richard Gere, i suoi ruoli più importanti, il suo impegno umanitario e la sua filosofia di vita.

Richard Gere: età e carriera

Richard Gere ha 75 anni, essendo nato il 31 agosto 1949 a Filadelfia. Ha debuttato nel cinema nei primi anni ’70, ma la vera consacrazione arriva con American Gigolò (1980), che lo rende un sex symbol internazionale.

Come riportato da Biography.com, il suo carisma ha fatto di lui uno degli attori più ricercati di Hollywood tra anni ’80 e 2000.

I film che lo hanno reso celebre

American Gigolò (1980)

Ufficiale e gentiluomo (1982)

Pretty Woman (1990)

Se scappi ti sposo (1999)

Chicago (2002) – Golden Globe per il Miglior Attore

Insieme a Julia Roberts, ha formato una delle coppie cinematografiche più amate di sempre. La loro chimica è stata al centro di successi mondiali come Pretty Woman e Se scappi ti sposo.

Vita privata e spiritualità di Richard Gere

Gere è noto anche per la sua spiritualità. Buddista praticante, è da anni vicino al Dalai Lama e attivo nella causa tibetana. Ha fondato la Gere Foundation, impegnata in progetti umanitari.

Sul piano sentimentale, è stato sposato con Cindy Crawford, poi con Carey Lowell, con cui ha un figlio. Oggi è sposato con Alejandra Silva, attivista spagnola con cui ha due figli.

Impegno sociale e riconoscimenti

Come rivelato da The Hollywood Reporter, Gere ha spesso sacrificato ruoli in blockbuster per seguire progetti coerenti con i suoi valori. Nel 2023 ha ricevuto il Premio Goya Internazionale, un tributo alla sua carriera e all’impegno sociale.