Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 18 Ottobre 2023

rosso bianco e sangue blu

Una scena inedita di Red, White and Royal Blue

C’è una scena inedita tra Alex e Henry che non abbiamo visto nella versione finale di Red, White and Royal Blue. La rom-com di Prime Video è stata da molti considerata uno dei film dell’estate 2023. A conquistare il pubblico è stata sicuramente l’interpretazione dei due attori protagonisti, Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine.

La storia tra Alex e Henry ha fatto appassionare migliaia di persone in tutto il mondo. In molti hanno chiesto a gran voce un sequel del film che raccontasse il proseguimento della storia tratta dal romanzo omonimo di Casey McQuiston. In attesa di scoprire se questa possibilità verrà presa in considerazione, Prime Video ha “viziato” i fan della pellicola postando sui suoi canali social una scena inedita.

Sometimes good things happen when you let your guard down. pic.twitter.com/kTAb5Veva8 — Prime Video (@PrimeVideo) October 17, 2023

La scena in questione, che potete recuperare qui in alto, vede ovviamente protagonisti il figlio della prima presidente donna degli Stati Uniti e il principe di Galles. I due si trovano insieme in Texas, in vacanza nella casa di famiglia di Alex e in compagnia dei loro amici.

Henry decide di svelare qualcosa di più della sua vita raccontandola come se fosse una favola. Un momento toccante che racconta molto del rapporto tra i due e che è stata molto apprezzata dai fan di Red, White and Royal Blue.

In molti però si sono chiesti come mai una scena così romantica e importante per la storyline sia stata tagliata dal montaggio finale. In un’intervista di qualche settimana fa il regista Matthew Lopez ha rivelato quale scena è stata improvvisata.

Lopez ha anche dichiarato di essere pronto a dirigere un sequel se l’ipotesi mossa dai fan diventasse realtà. “Ecco cosa dirò: se il film piace alla gente, se ha successo e la gente ne vuole ancora, chi sono io per negarglielo?“, ha dichiarato.