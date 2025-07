Chi è Rachel Brosnahan, attrice americana scelta per interpretare Lois Lane nel nuovo film di Superman targato DCU, tra biografia, carriera, vita privata e social.

Rachel Brosnahan: età, altezza e formazione

Rachel Brosnahan è nata il 12 luglio 1990 a Milwaukee, Wisconsin, negli Stati Uniti. L’attrice ha quindi 35 anni. È alta circa 1,60 m, ha un fisico minuto e un portamento elegante, caratteristiche che l’hanno resa perfetta per interpretare personaggi femminili forti, ma raffinati come Lois Lane nel nuovo film di Superman.

Rachel è cresciuta a Highland Park, un sobborgo di Chicago, in una famiglia benestante e di cultura ebraica. Suo padre, Earl Brosnahan, lavora nel settore tecnologico, mentre sua madre è di origini britanniche. Ha due fratelli: una sorella minore e un fratello, con cui ha sempre mantenuto un legame stretto. Un fatto curioso: è anche la nipote della celebre stilista Kate Spade, nata Katherine Brosnahan.

La passione per la recitazione è nata molto presto, già durante il liceo alla Highland Park High School, dove ha iniziato a partecipare a spettacoli scolastici e corsi di teatro. Rachel ha poi deciso di approfondire la sua formazione artistica alla prestigiosa NYU Tisch School of the Arts, una delle scuole di recitazione più rinomate degli Stati Uniti, laureandosi nel 2012.

Carriera tra TV e cinema: da House of Cards a Lois Lane

Rachel Brosnahan debutta in TV con piccole parti in serie come Gossip Girl, The Good Wife e Grey’s Anatomy, ma il primo ruolo significativo arriva con House of Cards di Netflix, dove interpreta Rachel Posner, ruolo per il quale ottiene una candidatura agli Emmy.

La consacrazione arriva con La Fantastica Signora Maisel di Prime Video, in cui interpreta Miriam “Midge” Maisel, una casalinga che si reinventa come comica nella New York degli anni ’50. Per questa interpretazione vince un Emmy e due Golden Globe.

Nel 2023 l’attrice viene scelta da James Gunn per interpretare Lois Lane nel nuovo film Superman (2025), segnando così il suo ingresso ufficiale nel nuovo DCU. Rachel Brosnahan recita al fianco di David Corenswet, nei panni del protagonista.

Vita privata: è sposata?

Rachel Brosnahan è sposata con l’attore Jason Ralph, con cui ha una relazione stabile dal 2013 circa. I due si sono conosciuti sul set di I’m Obsessed With You e sono poi diventati marito e moglie “in segreto”. La notizia è stata confermata pubblicamente solo nel gennaio 2019 durante la cerimonia dei SAG Awards.

In quell’occasione, come ricorda People, la stessa attrice ha dichiarato di essere sposata da anni, chiarendo perché entrambi hanno preferito mantenere la relazione il più privata possibile:

Sono sempre stata piuttosto riservata riguardo alla mia vita privata per diversi motivi. Il primo è che si tratta proprio di questo: una questione personale. Jason e io abbiamo anche notato fin dall’inizio che, sebbene entrambi siamo protagonisti di serie televisive di successo, a lui quasi mai è stata fatta una domanda sulla nostra relazione, mentre a me è stata posta in quasi ogni red carpet degli ultimi due anni. Entrambi troviamo questo doppio standard problematico e frustrante, e abbiamo scelto di reindirizzare quelle conversazioni verso il nostro lavoro.

La coppia mantiene una vita piuttosto riservata, ma ogni tanto fa apparizioni congiunte agli eventi ufficiali. Da quanto emerso, vivono insieme a Manhattan e condividono la passione per i loro due cani, come riportato da Country Living Country Living.

Rachel Brosnahan sui social: stile e contenuti condivisi

Rachel Brosnahan è presente su Instagram (@rachelbrosnahan), dove vanta oltre 1 milione di follower. Sul suo profilo social, l’attrice che interpreta Lois Lane in Superman promuove i suoi progetti e condivide dietro le quinte del suo lavoro, oltre a numerosi scatti professionali.

Usa spesso le sue piattaforme per sostenere cause sociali, dimostrando una forte sensibilità verso l’uso responsabile dei social. Rachel Brosnahan tende ad unire eleganza visiva, consapevolezza sociale e un approccio umano sui suoi profili, risultando autentica e influente per un vasto pubblico.