Quando esce in streaming Quel pazzo venerdì 2 su Disney+? Tutto sulla data di uscita sulla nota piattaforma del film sequel con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis.

Quando esce Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo in streaming su Disney+

Dopo l’uscita al cinema, molti fan si chiedono quando esce in streaming su Disney+ Quel pazzo venerdì 2, il sequel attesissimo della commedia cult con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. Attualmente, Disney non ha ancora comunicato una data ufficiale per il debutto in piattaforma, ma ci sono delle indicazioni che permettono di fare previsioni piuttosto affidabili.

Stando alle abitudini adottate dal servizio streaming negli ultimi anni, i film distribuiti dalla major seguono solitamente una finestra di esclusiva cinematografica/streaming VOD/home video di circa 90-100 giorni prima di approdare in streaming (SVOD). Questo è accaduto di recente con titoli come Inside Out 2 o il live action di Lilo & Stitch, che hanno rispettato una tempistica simile.

Se questo schema verrà confermato anche per Quel pazzo venerdì 2, il film potrebbe arrivare su Disney+ entro la fine del 2025, circa tre mesi dopo la distribuzione nelle sale, avendo debuttato al cinema il 6 agosto in Italia e l’8 in Nord America.

Quel pazzo venerdì 2: cosa sapere prima dell’arrivo su Disney+

Il sequel riporta sullo schermo il leggendario duo formato da Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, che nel 2003 hanno conquistato il pubblico con la loro interpretazione madre-figlia alle prese con un incredibile scambio di corpi.

La nuova pellicola promette di riprendere quello spirito, aggiornandolo però a una realtà più attuale e vicina alle nuove generazioni.

L’uscita in streaming su Disney+ non sarà solo un’occasione per chi non è riuscito a vederlo al cinema, ma anche un’opportunità per le famiglie di rivivere a casa uno dei film più iconici dei primi anni 2000, ora rivisitato in chiave contemporanea.

Quando potremo vedere il film sequel su Disney+?

In attesa della conferma ufficiale da parte di Disney, è ragionevole ipotizzare che Quel pazzo venerdì 2 arrivi in streaming su Disney+ verso i primi di novembre. Gli appassionati dovranno quindi armarsi di un po’ di pazienza, ma l’arrivo sulla piattaforma è certo: come confermato da Disney nelle sue strategie di distribuzione, tutti i film originali del catalogo trovano la loro casa definitiva proprio su Disney+. Nell’attesa si può sempre riguardare il primo Quel Pazzo Venerdì, già in catalogo.