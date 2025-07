Quante scene post-credit ha I Fantastici 4: Gli inizi

I Fantastici 4: Gli inizi, uscito il 23 luglio 2025, rappresenta una delle uscite più attese dell’anno, non solo perché rilancia una delle famiglia più iconiche della storia dei fumetti, ma perché segna ufficialmente l’ingresso di nuovi personaggi nel Marvel Cinematic Universe. Ma c’è una domanda che tutti si pongono: ci sono scene post-credit?

Se siete tra coloro che non si alzano subito dopo l’ultima scena, fate bene: I Fantastici 4: Gli inizi include ben due scene extra che saranno particolarmente interessanti per i fan dell’MCU.

La prima è una scena a metà dei titoli di coda. Non rovineremo la sorpresa, ma possiamo dirvi che la prima scena dopo i titoli di coda di I Fantastici Quattro: Gli inizi è assolutamente imperdibile per i fan, in quanto ci offre la migliore idea di dove si stia dirigendo il futuro cinematografico della Marvel.

La seconda scena, quella post-credit vera e propria, ha un tono più leggero e ironico. Non svela grandi twist narrativi, ma regala momenti divertenti e easter egg ai fan della Marvel.

Oltre alle due scene extra, guardare i titoli di coda è anche un modo per rendere omaggio al team creativo che ha lavorato a questo nuovo capitolo cinematografico. La pellicola, lunga 125 minuti, è un blockbuster ambizioso, con un cast ricco. Troviamo Pedro Pascal come Reed Richards / Mister Fantastic, Vanessa Kirby come Susan “Sue” Storm / Donna Invisibile, Ebon Moss-Bachrach come Ben Grimm / La Cosa, Joseph Quinn come Johnny Storm / Torcia Umana e Julia Garner come Shalla-Bal / Silver Surfer.

Se vi stavate chiedendo se I Fantastici Quattro: Gli inizi ha delle scene post-credit, la risposta è quindi sì. Quindi, niente fughe dalla sala: restare seduti vale assolutamente la pena.