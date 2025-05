Il remake americano di DOC – Nelle tue mani è finalmente arrivato anche in Italia, e sta già conquistando il pubblico di Rai 1. Dopo il grande successo internazionale della versione originale italiana, gli Stati Uniti hanno prodotto la loro versione della serie, mantenendo intatta l’essenza del personaggio principale ma adattando la narrazione al contesto americano. In molti si stanno chiedendo: quante puntate ha la serie americana di DOC? E soprattutto, come è distribuita la messa in onda in Italia? Scopriamo numero e date delle puntate del remake americano di DOC con protagonista la dottoressa Amy Larsen, interpretata da Molly Parker.

Quanti episodi ha il remake americano di DOC

Come ci ricorda Today, la prima stagione del remake americano di DOC è composta da 10 episodi totali, suddivisi in 5 prime serate. Rai 1 ha scelto di trasmettere due episodi per ogni serata, per un totale di cinque appuntamenti settimanali, inclusa la puntata finale.

Ecco nel dettaglio il calendario completo della programmazione:

Prima puntata – Episodi 1 e 2 : Martedì 20 maggio 2025

: Martedì 20 maggio 2025 Seconda puntata – Episodi 3 e 4 : Martedì 27 maggio 2025

: Martedì 27 maggio 2025 Terza puntata – Episodi 5 e 6 : Martedì 3 giugno 2025

: Martedì 3 giugno 2025 Quarta puntata – Episodi 7 e 8 : Martedì 10 giugno 2025

: Martedì 10 giugno 2025 Quinta puntata – Episodi 9 e 10: Martedì 17 giugno 2025

Ogni serata inizia alle 21:30 su Rai 1, in prima visione assoluta.

Il remake americano di DOC va in onda su Rai 1 ogni martedì in prima serata, ma è anche disponibile in streaming. Gli episodi possono essere seguiti in diretta oppure recuperati on demand sulla piattaforma RaiPlay, accessibile gratuitamente da tutti i dispositivi (smart TV, smartphone, tablet e computer).

Chi non riesce a vedere la puntata in diretta può quindi tranquillamente recuperarla online, in qualsiasi momento, tramite il catalogo on demand di RaiPlay.

Conclusione sul numero delle puntate del remake americano di DOC

Il remake americano di DOC è composto da 10 episodi suddivisi in 5 serate, dal 20 maggio al 17 giugno 2025. La serie rappresenta un’interessante rilettura del format italiano, con un cast completamente rinnovato ma fedele allo spirito dell’originale.

Per non perderti nemmeno una puntata, sintonizzati ogni martedì su Rai 1 alle 21:30 o accedi a RaiPlay per rivedere tutti gli episodi in streaming. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della serie e per chi è curioso di scoprire come è stata reinterpretata oltreoceano la storia del dottor Andrea Fanti.