Quando va in onda il finale

Ritorno a Las Sabinas è la nuova soap opera spagnola che ha debuttato su Rai 1 lunedì 19 maggio 2025, conquistando subito il pubblico del pomeriggio. Ambientata in una tenuta nel cuore della Spagna, la serie racconta le intricate vicende di amori, segreti e vendette che ruotano attorno alla famiglia Sabina. Con un totale di 70 episodi, la domanda che molti telespettatori si stanno ponendo è: quando finirà Ritorno a Las Sabinas su Rai 1? In questo articolo trovi tutte le informazioni aggiornate sulla programmazione ufficiale, la data dell’ultima puntata e alcune anticipazioni su ciò che accadrà nel gran finale.

Programmazione: Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1

La messa in onda di Ritorno a Las Sabinas segue una programmazione fissa: dal lunedì al venerdì alle ore 16:00 su Rai 1. Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti e viene trasmesso senza interruzioni settimanali, salvo variazioni di palinsesto per eventi speciali o festività.

Considerando i 5 episodi a settimana, la soap opera impiega 14 settimane per arrivare al termine.

Data ultima puntata Ritorno a Las Sabinas su Rai 1: ecco quando finisce

Se non ci saranno pause o interruzioni nella programmazione, l’ultima puntata di Ritorno a Las Sabinas andrà in onda venerdì 22 agosto 2025. In quella data, Rai 1 trasmetterà il settantesimo e ultimo episodio, che promette emozioni forti e colpi di scena fino all’ultima scena.

È importante ricordare che la data potrebbe subire modifiche in base alle decisioni editoriali della rete. Per questo, ti consigliamo di consultare periodicamente la guida TV ufficiale o i canali social Rai.

Anticipazioni sul finale di Ritorno a Las Sabinas

Senza svelare troppo, le anticipazioni sull’ultima puntata di Ritorno a Las Sabinas rivelano che i nodi verranno finalmente al pettine. Gracia dovrà fare una scelta che cambierà il destino della tenuta, mentre Paloma affronterà le conseguenze delle sue scelte. I fan possono aspettarsi un finale ricco di tensione emotiva e risvolti inaspettati, in pieno stile soap.

Conclusione

Se sei tra i tanti spettatori che si sono appassionati a Ritorno a Las Sabinas, segnati questa data: venerdì 22 agosto 2025. È questo il giorno in cui Rai 1 trasmetterà l’ultima puntata della soap spagnola più seguita dell’estate.

Per non perderti nemmeno un episodio, continua a seguire la soap ogni pomeriggio su Rai 1 alle 16:00 e resta aggiornato con noi per tutte le novità sulla programmazione Rai.