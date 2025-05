Il remake americano di DOC – Nelle tue mani ha debuttato su Rai 1 il 20 maggio 2025, portando sul piccolo schermo la storia della dottoressa Amy Larsen, interpretata da Molly Parker. La serie, composta da 10 episodi, viene trasmessa in 5 prime serate, con due episodi per ciascuna serata. Tuttavia, concentriamoci sul finale e scopriamo quando va in onda l’ultima puntata di DOC USA su Rai 1.

Programmazione delle puntate su Rai 1

Qui di seguito le date in cui vanno in onda tutte le puntate del remake americano di DOC:

Martedì 20 maggio 2025: Episodi 1 e 2

Episodi 1 e 2 Martedì 27 maggio 2025: Episodi 3 e 4

Episodi 3 e 4 Martedì 3 giugno 2025: Episodi 5 e 6

Episodi 5 e 6 Martedì 10 giugno 2025: Episodi 7 e 8

Episodi 7 e 8 Martedì 17 giugno 2025: Episodi 9 e 10

Pertanto, l’ultima puntata di DOC USA andrà in onda martedì 17 giugno 2025, con la trasmissione degli episodi 9 e 10 su Rai 1.

Oltre alla messa in onda su Rai 1, gli episodi di DOC USA sono disponibili in streaming su RaiPlay, la piattaforma ufficiale della Rai. Gli spettatori possono accedere agli episodi sia in diretta streaming durante la trasmissione televisiva, sia on demand dopo la messa in onda.

Conclusione su quando va in onda l’ultima puntata di DOC USA

DOC USA si concluderà su Rai 1 il 17 giugno 2025, offrendo agli spettatori italiani l’opportunità di seguire l’intera stagione del remake americano. Per chi desidera rivedere gli episodi o seguirli in streaming, RaiPlay rappresenta la soluzione ideale.