Quando inizia la stagione 8 di SWAT su Rai 2, la data di debutto in Italia, orario di messa in onda e dove vedere il capitolo finale.

Quando inizia la stagione 8 di SWAT su Rai 2?

La stagione 8 di SWAT, l’ultima prodotta con 22 episodi, ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti il 18 ottobre 2024 su CBS ed è terminata il 16 maggio 2025. In Italia, tuttavia, questa stagione è ancora inedita, ma lo resterà ancora per poco, per la gioia degli appassionati.

Stando a quanto accaduto gli anni passati con la serie TV, ci aspettavamo che Rai 2 l’avrebbe trasmessa durante l’autunno 2025: l’emittente spesso completa il ciclo delle stagioni con un ritardo di pochi mesi rispetto alla conclusione statunitense. Effettivamente sarà così.

L’ottava ed ultima stagione di SWAT, infatti, inizia la sua messa in onda su Rai 2 il 18 ottobre 2025, che è un sabato. Il secondo canale ha scelto di riportare in TV la serie nella collocazione che le ha sempre riservato.

Orario di messa in onda su Rai 2: cosa aspettarsi

La stagione 8 di SWAT debutterà su Rai 2 sabato 18 ottobre 2025, con i primi due episodi in prima serata a partire dalle 21.20. L’emittente conferma così la collocazione tradizionale del sabato sera, una scelta che nelle stagioni precedenti si è rivelata vincente per mantenere alta l’attenzione del pubblico e consolidare il successo della serie d’azione con Shemar Moore.

Dove rivedere gli episodi in streaming su RaiPlay

Come per le stagioni precedenti, anche la stagione 8 di SWAT sarà disponibile in streaming gratuito su RaiPlay. La fruizione sarà possibile solo per un periodo limitato – generalmente 7 giorni dopo la messa in onda televisiva – quindi chi desidera rivederli dovrà collegarsi tempestivamente.

Chiudiamo il cerchio: SWAT 8 tra novità e misteri

Con un finale già andato in onda negli USA, SWAT 8 rappresenta il capitolo conclusivo della serie. Lo showrunner Andrew Dettmann stesso ha dichiarato a TVLine sul finale:

“Volevamo assicurarci che la serie finisse con una nota positiva, senza però chiudere definitivamente alcuna porta, lasciando spazio a nuove possibilità per la Squadra 20“.

Effettivamente, SWAT avrà uno spin off, dal titolo SWAT Exiles, con Shemar Moore che riprende i panni di Daniel “Hondo” Harrelson.

Riepilogo

Data USA : 18/10/2024 – 16/05/2025

: 18/10/2024 – 16/05/2025 Inedita in Italia , arriva il 18 ottobre 2025 su Rai 2 , sabato sera verso le 21.20

, arriva il , sabato sera verso le 21.20 Streaming: disponibile su RaiPlay per 7 giorni dopo la visione TV

Restiamo in attesa della conferma ufficiale da parte di Rai 2 che ci comunichi quando va in onda la stagione 8 di SWAT.