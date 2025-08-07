Ecco quando torna la dizi turca La notte nel cuore su Canale 5 dopo la pausa estiva. In onda di nuovo prima del previsto con nuove puntate.

La sospensione estiva de La notte nel cuore

La popolare dizi turca La notte nel cuore si è fermata per la pausa estiva su Canale 5, ma il suo ritorno è già programmato. In questo articolo vi riportiamo quando riprendono le nuove puntate e cosa aspettarsi.

Dopo l’ultima messa in onda prima dell’interruzione, risalente al 3 agosto, Mediaset ha deciso di sospendere la soap turca: non andrà in onda nelle domeniche del 10 e 17 agosto, lasciando spazio a film turchi come Un amore come te in prima serata.

Questa scelta strategica mira a evitare la trasmissione di episodi chiave in un periodo caratterizzato da calo dell’audience estivo.

Quando torna La notte nel cuore

I nuovi episodi de #lanottenelcuore tornano da domenica 24 agosto in prima serata#siyahkalp pic.twitter.com/5dcVXYN6T9 — Francesco #Ilcey (@Montes1301) August 6, 2025

La notte nel cuore torna regolarmente nel palinsesto domenicale a partire da domenica 24 agosto, sempre in prima serata su Canale 5. Il ritorno non coincide con l’inizio della stagione autunnale, periodo in cui i palinsesti si danno più competitivi, ma proseguirà poi nelle settimane successive, fino probabilmente a ritrovarsi a confrontarsi direttamente con la fiction di Rai 1 Cuori 3, che debutterà a fine settembre.

Un successo da preservare

La dizi turca ha conquistato rapidamente il pubblico italiano, registrando una media di 2 milioni di spettatori settimanali, con share tra il 17% e il 19%, e picchi fino al 24% in seconda serata. Mediaset ha così scelto di preservare questo successo sospendendo la serie nelle settimane estive, per valorizzarla nella stagione in cui l’audience è più stabile.

Come recuperare le puntate durante la pausa

Durante la pausa estiva di La notte nel cuore, in molti si chiedono come rivedere le puntate già andate in onda su Canale 5. La risposta è semplice: tutte le puntate trasmesse fino ad oggi sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand del gruppo Mediaset.

Per accedere agli episodi, basta visitare il sito www.mediasetinfinity.mediaset.it oppure scaricare l’applicazione ufficiale disponibile su smart TV, smartphone e tablet. Una volta effettuato l’accesso (anche con un semplice account gratuito), sarà possibile scegliere la soap La notte nel cuore dal catalogo e guardare tutti gli episodi in qualsiasi momento.