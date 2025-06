Scopriamo insieme quando inizia la seconda stagione di SKAM Italia su Rai 2: ecco la data del primo episodio, quando va in onda e dove seguirla in streaming.

Quando va in onda SKAM Italia 2 su Rai 2: data di partenza e orario

Dopo il successo riscosso negli anni e in seguito alla messa in onda della prima stagione in chiaro, SKAM Italia torna su Rai 2 con la seconda stagione, una delle più amate dal pubblico per i temi affrontati. Ma quando inizia la seconda stagione di SKAM Italia su Rai 2?

A quanto pare, abbiamo finalmente una risposta certa a questa domanda, dal momento che dovrebbe essere chiaro quando finisce la prima. Il secondo capitolo, infatti, inizierà la messa in onda venerdì 4 luglio a partire dalle 23:00 circa, con la consueta programmazione in seconda serata.

Tutto dipendeva da un fattore principale: come Rai 2 intendeva raggruppare gli episodi della prima stagione, che sono dispari. Dopo un primo appuntamento da 2 episodi, sembra che la rete abbia scelto di comporre i seguenti con 3 episodi ciascuno.

In ogni caso, per ogni evenienza, vi consigliamo anche di consultare periodicamente la guida TV su RaiPlay.

Di cosa parla la stagione 2 di SKAM Italia

La stagione 2 di SKAM Italia ruota attorno al personaggio di Martino Rametta, interpretato da Federico Cesari, già introdotto nella prima stagione. In questo nuovo capitolo, Martino si ritrova al centro della narrazione, affrontando il delicato processo di autoaccettazione e consapevolezza della propria identità sessuale.

Il racconto si fa più intimo e riflessivo, con scene realistiche e dialoghi profondi, che hanno contribuito a rendere questa stagione una delle più apprezzate anche a livello internazionale.

Per chi preferisce lo streaming, gli episodi di SKAM Italia 2 saranno disponibili su RaiPlay, gratuitamente, subito dopo la messa in onda su Rai 2. La serie è inoltre presente in versione completa anche su Netflix, che ne ha acquisito i diritti a partire dalla quarta stagione, permettendo a un pubblico globale di scoprire questo gioiello del teen drama italiano. TIMvision ad oggi conserva ancora i primi quattro capitoli.

Riassumendo, SKAM Italia 2 potrebbe iniziare la messa in onda o il 4 luglio oppure l’11 luglio su Rai 2 e proseguirà ogni venerdì in seconda serata con due episodi alla volta. È l’occasione perfetta per (ri)scoprire una delle serie italiane più autentiche e amate degli ultimi anni, che con la seconda stagione affronta con temi di grande attualità e impatto emotivo.