Ecco quando inizia la stagione 3 della fiction Cuori su Rai 1: tutti i dettagli sulla data di uscita, la messa in onda e la programmazione delle puntate.

Quando inizia la stagione 3 di Cuori su Rai 1

Dopo il successo delle prime due stagioni, il pubblico è in trepidante attesa del ritorno della fiction Cuori. Rai aveva inizialmente svelato quando sarebbe andata in onda la terza stagione, confermando la collocazione nel palinsesto autunnale 2025, ma poi qualcosa è cambiato.

La stagione 3 di Cuori doveva debuttare su Rai 1 domenica 21 settembre 2025, per concludersi il 26 ottobre. La fiction Rai ambientata nella Torino di fine anni Sessanta tornerà, invece, più avanti, sempre nella tradizionale fascia del prime time, ma non siamo in grado di dirvi precisamente quando.

La prima data di uscita era stata confermata nelle ultime settimane di luglio, insieme a quelle delle altre fiction attese per la programmazione autunnale Rai, ma poi nel mese di agosto Rai è tornata sui suoi passi, cancellando Cuori 3 dalla programmazione autunnale e spostando la terza stagione ai primi mesi del 2026.

Teoricamente la messa in onda dovrebbe essere in programma sempre per la domenica sera. Tale collocazione è ormai un appuntamento fisso per il pubblico affezionato, che nelle scorse stagioni ha premiato Cuori con ottimi ascolti.

Cuori 3: quando va in onda e quanti episodi

La programmazione della stagione 3 di Cuori prevede sei prime serate consecutive, in onda dai primi mesi del 2026, salvo ulteriori cambiamenti, da mettere in conto. Ogni appuntamento domenicale comprenderà due episodi, per un totale di dodici e quindi sei puntate complessive:

Prima puntata — 2026

Seconda puntata — ?

Terza puntata — ?

Quarta puntata — ?

Quinta puntata — ?

Sesta puntata — ?

Ecco, dunque, quando inizia Cuori 3 e la programmazione. Dopo il successo delle prime due stagioni, la Rai ha deciso di puntare ancora su questo medical drama a tinte romantiche. La nuova stagione promette grandi emozioni, con nuove sfide personali e professionali per i protagonisti.

Una fiction di successo confermata anche all’estero

Anche i media internazionali iniziano a seguire con attenzione la serialità italiana. Negli ultimi anni Rai Fiction ha consolidato la sua presenza nei mercati esteri, e Cuori rappresenta un esempio di racconto locale con potenziale universale.

L’ambientazione storica e il connubio tra medicina e sentimenti sono elementi che continuano ad attirare pubblico anche fuori dall’Italia, come dimostrato dalla presenza della prima stagione su piattaforme di streaming internazionali.

Cuori: un appuntamento fisso della domenica sera

Con la stagione 3 di Cuori, la Rai conferma il suo impegno nel proporre fiction di qualità, capaci di coniugare intrattenimento, storia e sentimenti. A partire dal 2026, gli spettatori potranno tornare a immergersi nelle vicende di Delia Brunello e Alberto Ferraris, tra nuovi arrivi in corsia e vecchi segreti che tornano a galla. Un appuntamento da segnare in agenda per tutti gli amanti delle grandi storie italiane.