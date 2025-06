Ecco quando finisce la prima stagione di SKAM Italia su Rai 2 e come seguire il finale del capitolo di esordio della serie teen.

Quando finisce SKAM Italia 1 su Rai 2: tutto sull’ultimo episodio

La messa in onda su Rai 2 della prima stagione di SKAM Italia ha segnato un momento importante per i fan della serie, che hanno potuto rivedere gli episodi in chiaro per la prima volta.

Ma quando finisce la stagione 1 di SKAM Italia su Rai 2, per lasciare spazio alla seconda? A quanto pare, la rete ha deciso, dopo il primo appuntamento, di mandare in onda tre episodi a sera.

La messa in onda dell’ultimo episodio, quindi, dovrebbe cadere venerdì 27 giugno. Vi consigliamo, comunque, di consultare periodicamente la guida TV su RaiPlay, per maggior sicurezza. Noi ci preoccuperemo di aggiornare questo contributo con eventuali novità.

La programmazione è partita venerdì 6 giugno 2025, con due episodi trasmessi alle 23:00 circa. Trattandosi di 11 episodi totali, la conclusione cadrà dopo quattro appuntamenti, in base a come Rai 2 pare abbia deciso di raggruppare i mancanti.

Quanti episodi ha la prima stagione

La prima stagione di SKAM Italia si compone di 11 episodi, ognuno della durata di circa 20-25 minuti. La trama segue le vicende di Eva Brighi, interpretata da Ludovica Martino, una liceale alle prese con amore, amicizia e identità.

Nel corso degli episodi, Eva affronta il difficile rapporto con il fidanzato Giovanni Garau (Ludovico Tersigni), mettendo in discussione se stessa e le sue relazioni.

Dopo la messa in onda su Rai 2, gli episodi sono disponibili in replica gratuita su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai. Inoltre, tutte le stagioni di SKAM Italia sono già disponibili su Netflix, dove è possibile seguire l’intera evoluzione della serie, mentre TIMvision ospita ancora le prime quattro.

Riassumendo, se ti stai chiedendo quando va in onda l’ultimo episodio di SKAM Italia 1 su Rai 2, segnati al momento 27 giugno o 4 luglio. Un’occasione perfetta per chiudere il cerchio con Eva e il suo gruppo di amici, oppure per iniziare il binge-watching completo su Netflix.

Per restare aggiornato sulle stagioni successive, novità sul cast, continua a seguirci.