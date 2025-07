Only Murders in the Building 5 sta per tornare su Disney+: svelata la data di uscita degli episodi in Italia. Ecco quando esce

Capiamo quando esce Only Murders in the Building 5 su Disney+: tutte le informazioni sulla data di uscita della quinta stagione della dramedy crime che ha conquistato il pubblico.

Quando esce Only Murders in the Building 5 su Disney+

La domanda che si pongono in tanti è proprio quando esce la stagione 5 di Only Murders in the Building su Disney+. La buona notizia è che il servizio streaming ha già confermato ufficialmente il rinnovo della serie, come accade ormai da cinque anni.

Dopo il grande successo delle precedenti stagioni, HULU ha scelto di puntare ancora una volta sulla storia di Charles, Oliver e Mabel, con un seguito atteso da milioni di spettatori in tutto il mondo.

La serie comica di successo debutterà con i primi tre episodi della quinta stagione il 9 settembre 2025, con nuovi episodi che usciranno settimanalmente.

Only Murders in the Building ha riscosso un grande successo sia di pubblico che di critica fin dal suo lancio nel 2021. Ad oggi, la serie ha ricevuto quasi 60 nomination agli Emmy Award in quattro stagioni. Recentemente ha ricevuto sette nomination agli Emmy 2025, tra cui una come migliore serie comica.

Cosa aspettarsi dalla quinta stagione

La stagione 5 riprenderà dopo la morte del loro amato portiere, Lester (Teddy Coluca), in circostanze sospette, con Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) si rifiutano di credere che si sia trattato di un incidente.

La loro indagine li catapulta negli angoli più oscuri di New York e non solo, dove il trio scopre una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, gangster di vecchia data e i misteriosi residenti dell’Arconia. I tre scoprono un divario più profondo tra la loro città leggendaria che credevano di conoscere e la nuova New York che si sta evolvendo intorno a loro, dove la vecchia mafia lotta per sopravvivere mentre emergono nuovi, ancora più pericolosi individui.

Oltre ai tre protagonisti della serie, il cast della quinta stagione include Michael Cyril Creighton e guest star speciali: Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler e altri.