Scopri tutte le prossime uscite dei film Pixar confermate fino al 2029: Elio, Hoppers, Toy Story 5, Incredibles 3, Coco 2 e l’ultima aggiunta, Gatto. Date di uscita e cosa aspettarsi dalla trama.

I prossimi film Pixar in uscita fino al 2029

Pixar non smette mai di stupire: dopo il grande successo di Inside Out 2, ecco in arrivo sei nuovi film Pixar annunciati tra il 2025 e il 2029. Se ti chiedi quali sono le prossime uscite Pixar, sei nel posto giusto: esaminiamo in dettaglio Elio, Hoppers, Toy Story 5, Incredibles 3, Coco 2 e il curioso Gatto, con date ufficiali e anticipazioni.

Elio, 2025

Elio

Data di uscita: 20 giugno 2025

Elio sarà il primo ad arrivare, con uscita fissata per 20 giugno 2025. Diretto da Madeline Sharafian e Domee Shi, segue le avventure intergalattiche di un bambino di 11 anni, che diventa accidentalmente ambasciatore della Terra presso gli alieni. Nel cast troviamo Zoe Saldaña, Brad Garrett e Jameela Jamil. Una storia di formazione all’insegna dell’umorismo cosmico, in perfetto stile Pixar.

Hoppers, 2026

Hoppers

Data di uscita: 6 marzo 2026

Proseguendo nel 2026, il 6 marzo Pixar presenterà Hoppers, un’altra storia originale​​ durante la quale assistiamo ad una sorta di scambio di corpi, quado una ragazzina amante degli animali di nome Mabel, decide di trasferire la propria mente in un castoro robot.

La giovane riesce in questa impresa sfruttando una nuova tecnologia sviluppata da alcuni scienziati con lo scopo di comunicare con gli animali sotto forma di animali. Il film, tra le prossime uscite Pixar, è scritto e diretto da Daniel Chong.

Toy Story 5, 2026

Toy Story 5

Data di uscita: 19 giugno 2026

Toy Story 5, diretto da Andrew Stanton, arriverà il 19 giugno 2026. Nell’atteso sequel vedremo il ritorno di Woody, Buzz e Jessie, inclusi Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack al doppiaggio, mentre affrontano un mondo sempre più digitale, tra tablet e realtà virtuale.

Il trio si troverà a confrontarsi con LilyPad, l’antagonista della storia, il nuovo tablet per bambini di Bonnie, che ha una percezione diversa da quella dei giocattoli su ciò che è meglio per la piccola.

Gatto, 2027

Gatto

Data di uscita: 2027

Nel 2027 verrà distribuito Gatto, un film originale firmato da Enrico Casarosa, regista di Luca. Protagonista è un gatto randagio di Venezia di nome Nero, che intraprende un viaggio alla scoperta di sé, con la compagnia di Maya, una giovane artista di strada. Una nuova sorpresa dal gusto tutto italiano. Attualmente Gatto e l’ultimo film, tra le prossime uscite Pixar, annunciato dallo studio.

Coco 2, 2029

Coco

Data di uscita: 2029

Per il 2029 è in arrivo Coco 2, sequel del grande successo del 2017. Come riportato da Variety, torneranno i registi originali Lee Unkrich e Adrian Molina per una nuova storia su Miguel e la sua famiglia. Sfortunatamente nessun dettaglio sulla trama è ancora stato rivelato.

Incredibles 3, ?

Incredibili 3

Data di uscita: ?

Gli Incredibili 3 è stato ufficialmente annunciato con Peter Sohn alla regia e Brad Bird come sceneggiatore/produttore, ma la data di uscita è ancora da stabilire. Per il momento non è noto nemmeno l’anno in cui arriverà al cinema.

Potrebbe trattarsi del 2028, per cui al momento non sono annunciati titoli Pixar, oppure più avanti. Il cast originale, tra cui Craig T. Nelson e Holly Hunter, tornerà per proseguire la saga dei supereroi più amati. La trama resta attualmente sconosciuta. Per il momento questa è l’ultima tra le prossime uscite Pixar.

Conclusione sulle prossime uscite Pixar

Ecco tutte le prossime uscite Pixar: da Elio a Gatto, passando per grandi ritorni come Toy Story 5, Gli Incredibili 3 e Coco 2. Sei pronto a immergerti nelle nuove avventure animate? Resta aggiornato, ne vedremo delle belle!