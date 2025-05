Vi siete mai chiesti se le morti di Final Destination potrebbero mai capitare nella vita reale? Un esperto ha rivelato quante probabilità ci sono che alcune di esse avvengano sul serio.

Le probabilità su Final Destination

Final Destination Bloodlines è ormai uscito in Italia da qualche giorno e sta raccogliendo consensi dalla maggior parte dei fan. Gli spettatori più temerari corrono al cinema per godersi le nuove inquietante morti che i personaggi dovranno affrontare dopo essere scampati a un incidente altrettanto pericoloso.

Nel corso dei sei capitoli ne abbiamo viste di tutti i colori e in questi giorni un esperto, come riporta anche The Tab, ha rivelato le probabilità che alcune di queste possano accadere nella vita reale.

Partiamo con la scena del tosaerba presente all’interno del sesto sequel di Final Destination. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, su 300mila casi presentati al pronto soccorso, ben 229 erano legati a questo attrezzo da giardino. Per quanto riguarda le scale a pioli, anche se non cruenti come all’interno dei film, si registrano oltre 4mila casi.

Al secondo posto tra le morti o comunque gli incidenti più probabili tratti da Final Destination, citiamo quelli relativi alle staccionate con oltre 2mila casi registrati. I pesi della palestra hanno ferito 930 persone nel corso dell’ultimo anno, mentre le sparachiodi ne hanno ferite 160.

Chiudiamo con il lettino abbronzante, protagonista di una delle scene più iconiche della saga intera. In questo caso si registrano 300mila visite al pronto soccorso, anche se per incidenti molto meno gravi rispetto a quello visto nella pellicola.

L’esperto spiega che gli incidenti possono capitare in qualsiasi momento ma ovviamente, nella maggio parte dei casi, non si tratta di situazione estreme come in Final Destination. E se avete paura delle montagne russe, state tranquilli, nell’ultimo periodo sono solo tre le persone rimaste ferite durante un giro sulla giostra.