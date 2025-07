Scopriamo tutte le novità annunciate al Prime Video Presents 2025: tutti i film e le serie TV in uscita in Italia prossimamente

Le novità annunciate al Prime Video Presents 2025

Prime Video ha svelato in anteprima le novità più attese della sua stagione 2025 con un evento ricco di annunci, trailer e ospiti. Il colosso dello streaming si prepara a rafforzare la sua offerta in Italia con un mix ben bilanciato di film originali, serie TV, intrattenimento e sport. Ecco tutto quello che vedremo prossimamente sulla piattaforma.

I film originali in arrivo su Prime Video

Love Me Love Me – Cuori Magnetici

Una storia young adult che fonde romanticismo e mistero. June (Mia Jenkins), dopo un lutto familiare, si trasferisce in Italia e si trova al centro di un triangolo amoroso in una scuola d’élite, tra MMA, segreti e primi amori. Tratto dal romanzo di Stefania S.

Il Ministero dell’Amore

Una commedia romantica surreale firmata da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Protagonisti Pif e Alessandra Mastronardi nei panni di una coppia in crisi nel cuore della politica romana. Tra gli interpreti anche Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti e Angela Finocchiaro.

Natale senza Babbo

Una favola natalizia alternativa con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri nei ruoli di Babbo Natale e consorte. Quando lui decide di prendersi una vacanza, tocca a lei salvare il Natale, contrastando i piani della Befana (Caterina Murino) e Santa Lucia (Valentina Romani). Nel cast anche Diego Abatantuono.

Non è un paese per single

Matilde Gioli interpreta Elisa, una donna che vive nella campagna toscana e che si ritrova a fare i conti con l’improvviso ritorno dell’amico d’infanzia Michele (Cristiano Caccamo). Una commedia romantica tratta dal bestseller di Felicia Kingsley.

Ancora più Sexy

Diana Del Bufalo torna nei panni di Maddalena Gentili nel sequel di Pensati Sexy. Tre anni dopo, la protagonista affronta nuove crisi sentimentali, con la guida stravagante della pornostar Valentina Nappi. Diretto da Michela Andreozzi, con Mario Ermito e Michele Rosiello.

Le serie TV originali in uscita

Hotel Costiera

Un thriller ambientato a Positano. Jesse Williams è Daniel De Luca, un ex marine che torna in Italia per indagare sulla scomparsa di una ragazza e gestire le crisi in un resort di lusso. Nel cast anche Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon.

Gigolò per caso – La sex guru

Christian De Sica e Pietro Sermonti tornano nella seconda stagione della comedy irriverente, affiancati questa volta da Gianmarco Tognazzi e Sabrina Ferilli. Nuove avventure tra rapporti complicati, clienti eccentrici e consulenze erotiche d’autore.

Italian Postcards

Una commedia multiculturale diretta da Jessica Yu. Una giovane ereditiera newyorkese viene spedita a Palermo dal nonno per “rimettersi in riga” lavorando in un’agenzia immobiliare. Uno scontro tra mondi e culture che promette risate e riflessioni.

Show e Intrattenimento: tra comicità e reality

LOL: Chi ride è fuori (Stagione 6)

Nuovo cast, stessa formula: dieci comici professionisti dovranno resistere alla risata per sei ore. Chi riderà, perderà. In palio, come sempre, 100mila euro per beneficenza.

LOL Halloween Special

Una puntata speciale da brivido con sei veterani di LOL che affrontano la sfida in una casa infestata. Un mix di paura e comicità per un’edizione limited da quattro ore.

Roast in Peace

Un roast postumo senza precedenti. Celebrità “resuscitate” come Totti, Elettra Lamborghini e Roberto Saviano diventano il bersaglio di comici affilati e senza scrupoli. Alla guida del funerale satirico, Michela Giraud.

The Traitors Italia

Reality game psicologico condotto da Alessia Marcuzzi. Celebrità rinchiuse in una villa, tra alleanze, strategie e tradimenti. Tra i concorrenti Aurora Ramazzotti, Filippo Bisciglia, Paola Barale e Raiz. Chi smaschererà i traditori?

Holiday Crush

Un gruppo di ragazzi in vacanza viene osservato (e commentato) dai The Jackal, insieme a ospiti d’eccezione come Cristina D’Avena, La Pina & Diego. Il risultato? Una cronaca esilarante della “perfetta vacanza imperfetta”.

Red Carpet – Vip al tappeto (Stagione 2)

Torna il game show dove i bodyguard devono scortare le star su un vero red carpet pieno di ostacoli. Caos garantito, tra prove surreali e celebrities da proteggere.

Lo sport: tra Champions League e grande basket

Champions League

Continua l’impegno sportivo con la migliore partita del mercoledì sera. Anche quest’anno, Prime Video seguirà da vicino le squadre italiane impegnate in Europa: Inter, Juventus, Napoli e Atalanta.

NBA su Prime Video

Dal 2025 arriva il basket NBA: 87 partite esclusive della regular season, le sfide del torneo NBA Play-In, un terzo dei Playoff, una serie delle Conference Finals e, a partire dal 2026, anche le Finals (in 6 degli 11 anni dell’accordo). Una vera rivoluzione per i fan italiani della pallacanestro americana.