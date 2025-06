Scopri Pretty Guardian Sailor Moon, la rara serie live action del 2003. Trama, cast e curiosità, e il ritorno in TV in Giappone nel 2025

Pretty Guardian Sailor Moon: tutto sulla serie live action che (quasi) nessuno conosce

Quando si parla di Sailor Moon, il pensiero corre subito all’anime cult degli anni ’90 o al manga iconico di Naoko Takeuchi. Ma pochi sanno che nel 2003 il Giappone ha prodotto una versione live action della storia, intitolata Pretty Guardian Sailor Moon, una serie che oggi rappresenta una vera e propria gemma nascosta per i fan più appassionati.

Andata in onda tra il 2003 e il 2004 su TV Asahi, Pretty Guardian Sailor Moon è composta da 49 episodi + un episodio speciale, ed è una reinterpretazione in live action del primo arco narrativo del manga: quello che vede le guerriere affrontare la Dark Kingdom e la Regina Beryl. A interpretare Usagi Tsukino (Sailor Moon) troviamo Miyuu Sawai, giovane attrice giapponese che ha conquistato i cuori dei fan con la sua spontaneità.

La serie è prodotta dalla Toei (la stessa dell’anime originale) e fonde elementi da drama scolastico, tokusatsu (come i Power Rangers) e musical. Il risultato? Un mix originale, a tratti kitsch, ma incredibilmente affascinante per chi cerca qualcosa di diverso dal solito adattamento animato.

Rispetto all’anime, la serie live action si prende molte libertà creative. Non solo i costumi sono più realistici e meno sgargianti, ma anche le dinamiche tra i personaggi cambiano sensibilmente. Uno degli elementi più discussi è l’introduzione di Sailor Luna, una versione umana della mascotte gatta Luna, inventata appositamente per questa versione.

Dove vedere Pretty Guardian Sailor Moon

La serie non è mai stata ufficialmente distribuita fuori dal Giappone, e non è disponibile su piattaforme streaming internazionali come Netflix o Crunchyroll. Tuttavia, negli anni è circolata online grazie a sottotitoli amatoriali realizzati da fan appassionati. Oggi può essere recuperata in rete su alcuni siti non ufficiali, oppure acquistata in DVD in lingua originale.

Secondo il sito web ufficiale di Sailor Moon, Pretty Guardian Sailor Moon tornerà in onda con repliche settimanali sul canale giapponese Toei a partire dal 4 luglio. Gli episodi andranno in onda ogni venerdì e sabato, segnando il ritorno di questa serie sulla TV giapponese dopo la sua conclusione nel 2004. Per i fan di lunga data, si tratta di un inaspettato ritorno di un classico di culto.