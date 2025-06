Pixar ha annunciato all’Annecy Animation Festival un suo nuovo film: Gatto, in arrivo nell’estate 2027 e ambientato in Italia

Gatto è il nuovo film firmato Pixar Animation

Pixar ha presentato ufficialmente Gatto, il suo prossimo film d’animazione, durante il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione di Annecy. Il lungometraggio, previsto per l’estate 2027, segna il ritorno alla regia di Enrico Casarosa, già autore di Luca, e sarà prodotto da Andrea Warren.

La storia, come riporta anche Variety, si svolgerà nuovamente in Italia, paese d’origine del regista, ma stavolta sarà Venezia a fare da sfondo alle vicende del protagonista: un gatto nero di nome Nero, che dopo anni trascorsi tra le calli e i tetti della città lagunare inizia a interrogarsi sul senso della sua vita.

Nero è un felino solitario, amante della musica, che non sa nuotare e si ritrova nei guai a causa di un debito con un boss mafioso felino. In fuga e senza alternative, viene adottato, suo malgrado, da Maya, una giovane artista di strada.

Nonostante le differenze, i due formano un’insolita alleanza che potrebbe cambiare per sempre il destino del gatto… sempre che non si lasci trascinare dalla parte più oscura e misteriosa di Venezia.

Durante la presentazione ad Annecy, Pete Docter, CCO di Pixar, ha mostrato in anteprima i primi test d’animazione del film. Stando a quanto emerso, il lungometraggio si distinguerà per uno stile completamente nuovo, una prima volta per lo studio.

Gatto sarà, infatti, caratterizzato da un look interamente dipinto a mano, con una combinazione tra texture 2D e animazione digitale di ultima generazione. Il risultato promette di catturare l’essenza visiva di Venezia con un’estetica vibrante e poetica.

Dopo Luca, uscito su Disney+ nel 2021, Gatto segna un ulteriore passo nella collaborazione tra Casarosa e Pixar. Il film è atteso nei cinema nell’estate 2027, dopo Hopper e Toy Story 5. Ad Annecy è stato accolto con entusiasmo dal pubblico in sala.